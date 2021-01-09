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印尼一架载有50多名乘客的客机坠毁 无中国籍乘客

2021年01月09日21:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达1月9日电（记者 张杰）根据印尼媒体报道，当地时间1月9日下午14时30分左右，一架从印尼首都雅加达起飞的三佛齐航空公司的SJ182航班在起飞数分钟后失联。印尼官方随即向出事点派出了搜救船队，在初步搜救之后，印尼交通部海岸巡逻船船长向媒体表示，该客机已经坠毁。

根据航班信息，SJ182航班由一架26年机龄的737-524执飞，是由雅加达飞往加里曼丹岛坤甸市的航班。飞机于9日当天14点36分自雅加达苏加诺-哈达国际机场起飞，之后按航线飞向雅加达北部爪哇海域，最终在拉吉岛附近海域失联，此时距离从雅加达起飞不到4分钟。目前尚无法确定飞机失联的原因，但航班数据显示，航班在不到1分钟内内下降高度超过1万英尺。附近海域居民称，当天下午14点30分左右有飞机坠落爆炸，而附近海域作业的渔民表示，已经在航班失联周边海域发现类似飞机碎片的残骸，海面上有大片油污痕迹，但尚不能确定是否同该失联航班有关。

三佛齐航空发言人称，机上有56名乘客，包括46名成人，7名儿童和3名婴儿。机上还有4名乘务员和2名飞行员。记者联系了我驻印尼大使馆，使馆表示经印尼官方初步核实，该航班上无中国籍乘客。目前该航班乘客家属已经抵达雅加达苏加诺-哈达国际机场，等待前方最终搜救结果。事故原因仍在调查中。

三佛齐航空是一家总部位于印度尼西亚雅加达苏加诺-哈达国际机场的航空公司，主要运营印尼国内航线及少量国际航线，2018年11月成为印度尼西亚鹰航的子公司。

(责编：杨光宇、曹昆)

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