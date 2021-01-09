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中国驻南非使馆发布关于对赴华人员全面实行“交叉双检测”的通知

2021年01月09日15:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡1月9日电 （王磊）中国驻南非使馆9日发布关于对赴华人员全面实行“交叉双检测”的通知。通知说明，因应南非疫情形势，使馆于1月3日对从南周边国家入境并搭乘航班赴华人员实施“交叉双检测”措施，取得良好效果。为进一步做好外防输入工作，坚决堵塞漏洞，保障旅南中国公民回国通道安全，决定从即日起对搭乘国航约堡-深圳航班的赴华人员全面实行“交叉双检测”。

据通知内容，“交叉双检测”包括：

一、所有乘机人员均需在登机前规定时间内，在Pathcare和Ampath各做一次核酸和IgM抗体检测并同时上传。

二、在每次咽拭子和血液采样时，须由本人持护照资料页拍摄采样照片（要求面部及护照资料页均清晰可辨认），并连同护照资料页、行程单、两家机构的核酸检测和IgM抗体检测阴性证明一并上传。

三、按检材取样地所属领区，分别提交至驻德班、开普敦、约堡总领馆或使馆审核。

四、所有核酸码审核申请，必须在航班起飞当天下午4时前提交，逾期提交的将不予审核。

中国驻南非使馆再次提醒赴华人员，综合考虑疫情风险和出行必要性，做到“非必要，不旅行”。检测后务必严格居家居室隔离，避免出现检测后感染。

(责编：崔越、刘慧)

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