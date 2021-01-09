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蒙古国新增13例新冠肺炎确诊病例 累计1408例

2021年01月09日11:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托1月9日电 （记者霍文）9日11时，蒙古国国家传染病研究中心检验部主任阿木巴色勒玛通过视频通报说，过去24小时对13773人进行核酸检测，新增13例新冠肺炎确诊病例，均在乌兰巴托。该国累计报告1408例新冠肺炎确诊病例，累计治愈896例，累计死亡2例。

据蒙卫生部统计数据，累计报告1408例新冠肺炎确诊病例中，境外输入408例，本土关联病例910例，恩赫萨仁疗养院49例；国家传染病研究中心医护人员23例，军事中心医院医护人员16例，国家肿瘤研究中心医护人员2例。

2020年11月中旬以来，蒙古国首都乌兰巴托及色楞格等1市6省陆续出现本土关联病例。累计本土关联910例中，乌兰巴托584例，色楞格省217例，达尔汗乌拉省45例，鄂尔浑省25例，东戈壁省32例，戈壁苏木贝尔省4例，后杭爱省3例。

根据疫情防控形势，蒙古国去年11月12日6时至12月14日6时实施疫情防控全民戒备状态。12月23日6时起首都地区再次实施疫情防控全民戒备状态，期间除医疗、电力、供水、通讯等行业不受限制，其余行业全部停业，并采取严格禁足措施。为有效防控疫情，蒙政府1月4日决定将首都疫情防控全民戒备状态再次延长5天至11日6时。 

(责编：崔越、刘慧)

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