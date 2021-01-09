人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

竹内亮回应华春莹点赞：中国后疫情时代值得记录

2021年01月09日10:25 | 来源：新华社
小字号

　　继《南京抗疫现场》后，日本纪录片导演竹内亮又一部纪录片《后疫情时代》在中日两国引起热烈反响，登上日本雅虎头版和中国微博热搜榜。中国外交部发言人华春莹日前也为之点赞。

　　他如何回应中国外交部发言人？又如何阐述自己持续记录中国的缘由？未来还计划拍摄中国哪里？请看新华社记者对竹内亮的最新专访——

视频截图

　　视频截图

　　对华春莹的点赞，竹内亮对新华社记者说：“我非常惊讶，也非常高兴和荣幸能得到华春莹点赞。华春莹在日本知名度非常高。作为一个日本人能被肯定特别开心。她从我们纪录片内容讲起，希望其他海外媒体客观看中国，我觉得她说得很有道理。疫情发生一年以来，许多西方国家包括日本的媒体对中国都有一些偏见，我正是希望他们能客观看中国，所以才想到策划这部纪录片。”

　　竹内亮说，中国的后疫情时代很值得记录，也对世界有借鉴意义。

　　他的新作品《后疫情时代》由四部分组成——《“没人了”》《全民直播》《“去除”新冠病毒》《“零感染”的武汉》，分别聚焦疫情稳定后中国多个行业“无人化”技术应用、直播带货火爆现象、空气净化产业靠科技引领发展、武汉工厂万名员工“零感染”且实现销售额翻倍，展现了中国在疫情防控常态化基础上实现复工复产。

纪录片《后疫情时代》视频截图

　　纪录片《后疫情时代》视频截图

　　为何选择这些题材？他在专访中告诉新华社记者，中国国庆期间一系列数据令他印象尤其深刻。“我真的非常吃惊！中国不仅很好地控制了疫情，经济还开始强力反弹。我想把这个事实分享给包括日本在内的其他国家。如何一边控制疫情、一边恢复经济是全世界都在认真思考的重要课题。”

纪录片《后疫情时代》视频截图

　　纪录片《后疫情时代》视频截图

　　在纪录片片尾，竹内亮特意以答复日本媒体人的形式写道：“中国能成功实现既控制疫情又恢复经济是全中国14亿百姓一起努力的结果。我知道你不会戴着有色眼镜看中国。”

　　对“有色眼镜”之说，竹内亮这样解释：“过去一年，在疫情背景下，西方国家对中国的误解仍有不少。这其实是看待事物的角度、感受、立场的不同。”

　　竹内亮说，疫情中断了各国民众之间的实地交流，外国人无法来中国看看实际状况。随着网络上不真实信息增加，误解与偏见增多，纪录片的作用就显得非常重要。他想拍出让任何一个国家的人看到后都能产生共鸣的作品，摘掉不同国家民众对彼此的“有色眼镜”。

　　《后疫情时代》是竹内亮自疫情发生以来拍摄的第三部纪录片。2020年2月，他用镜头记录了南京实施的防疫措施，把中国抗疫经验向外界传播；2020年6月，武汉刚解封不久，竹内亮又带着团队深入武汉，用镜头记录武汉民众熬过疫情之后的状态。很多真实、鲜活的细节打动人心。

纪录片《后疫情时代》视频截图

　　纪录片《后疫情时代》视频截图

　　他还对记者透露说，其实自己拍纪录片从来没有脚本，都是到现场思考怎么拍，然后就直接拍。

　　“没有脚本，很大程度上避免了拍摄中一些先入为主的想法，因此会显得更客观真实。我也会出现在镜头前，把自己当时看到、体验到的真实感受和表情等细节非常小心地保留下来。”

　　谈到未来拍摄计划，竹内亮说，今年他准备再拍一次长江。2011年，竹内亮参与了日本广播协会纪录片《长江天地大纪行》的拍摄。整整10年过去了，他打算再次从长江源头拍起，一路拍到上海，介绍中国10年来的变化。

竹内亮导演纪录片中疫后武汉长江大桥的视频截图

　　竹内亮导演纪录片中疫后武汉长江大桥的视频截图

　　竹内亮还有个“小目标”，想作为使者把更多中国当代文化传播给外国观众。

　　他说，许多日本人对中国的印象还停留在古代中国，一说起来就是喜欢中国的《三国志》等等。

　　“现在的中国有非常多好看的电影、帅气的偶像，还有很酷很好听的流行歌曲。如果这些文化元素能更多地被外界看到，他们对中国的印象一定会大大改变。现在也已经出现了外国人喜爱中国当代文化的势头。比如，日本高中女生会喜欢中国化妆手法，男生会喜欢中国游戏和动画等。我想再助力一把，把中国当代文化传播到世界。”竹内亮说到这里还有点小激动。

　　竹内亮想继续创作跨越国别、为世界观众喜爱的作品。“我希望不仅是中国人，还有更多日本人，以及世界上其他国家的人都能喜欢我的纪录片，都能觉得我的纪录片有意思、有看头。”（记者：郭丹、郭威；编辑：马晓燕、孙浩；剪辑：沈浩洋）

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved