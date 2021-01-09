继《南京抗疫现场》后，日本纪录片导演竹内亮又一部纪录片《后疫情时代》在中日两国引起热烈反响，登上日本雅虎头版和中国微博热搜榜。中国外交部发言人华春莹日前也为之点赞。

他如何回应中国外交部发言人？又如何阐述自己持续记录中国的缘由？未来还计划拍摄中国哪里？请看新华社记者对竹内亮的最新专访——

视频截图

对华春莹的点赞，竹内亮对新华社记者说：“我非常惊讶，也非常高兴和荣幸能得到华春莹点赞。华春莹在日本知名度非常高。作为一个日本人能被肯定特别开心。她从我们纪录片内容讲起，希望其他海外媒体客观看中国，我觉得她说得很有道理。疫情发生一年以来，许多西方国家包括日本的媒体对中国都有一些偏见，我正是希望他们能客观看中国，所以才想到策划这部纪录片。”

竹内亮说，中国的后疫情时代很值得记录，也对世界有借鉴意义。

他的新作品《后疫情时代》由四部分组成——《“没人了”》《全民直播》《“去除”新冠病毒》《“零感染”的武汉》，分别聚焦疫情稳定后中国多个行业“无人化”技术应用、直播带货火爆现象、空气净化产业靠科技引领发展、武汉工厂万名员工“零感染”且实现销售额翻倍，展现了中国在疫情防控常态化基础上实现复工复产。

纪录片《后疫情时代》视频截图

为何选择这些题材？他在专访中告诉新华社记者，中国国庆期间一系列数据令他印象尤其深刻。“我真的非常吃惊！中国不仅很好地控制了疫情，经济还开始强力反弹。我想把这个事实分享给包括日本在内的其他国家。如何一边控制疫情、一边恢复经济是全世界都在认真思考的重要课题。”

纪录片《后疫情时代》视频截图

在纪录片片尾，竹内亮特意以答复日本媒体人的形式写道：“中国能成功实现既控制疫情又恢复经济是全中国14亿百姓一起努力的结果。我知道你不会戴着有色眼镜看中国。”

对“有色眼镜”之说，竹内亮这样解释：“过去一年，在疫情背景下，西方国家对中国的误解仍有不少。这其实是看待事物的角度、感受、立场的不同。”

竹内亮说，疫情中断了各国民众之间的实地交流，外国人无法来中国看看实际状况。随着网络上不真实信息增加，误解与偏见增多，纪录片的作用就显得非常重要。他想拍出让任何一个国家的人看到后都能产生共鸣的作品，摘掉不同国家民众对彼此的“有色眼镜”。

《后疫情时代》是竹内亮自疫情发生以来拍摄的第三部纪录片。2020年2月，他用镜头记录了南京实施的防疫措施，把中国抗疫经验向外界传播；2020年6月，武汉刚解封不久，竹内亮又带着团队深入武汉，用镜头记录武汉民众熬过疫情之后的状态。很多真实、鲜活的细节打动人心。

纪录片《后疫情时代》视频截图

他还对记者透露说，其实自己拍纪录片从来没有脚本，都是到现场思考怎么拍，然后就直接拍。

“没有脚本，很大程度上避免了拍摄中一些先入为主的想法，因此会显得更客观真实。我也会出现在镜头前，把自己当时看到、体验到的真实感受和表情等细节非常小心地保留下来。”

谈到未来拍摄计划，竹内亮说，今年他准备再拍一次长江。2011年，竹内亮参与了日本广播协会纪录片《长江天地大纪行》的拍摄。整整10年过去了，他打算再次从长江源头拍起，一路拍到上海，介绍中国10年来的变化。

竹内亮导演纪录片中疫后武汉长江大桥的视频截图

竹内亮还有个“小目标”，想作为使者把更多中国当代文化传播给外国观众。

他说，许多日本人对中国的印象还停留在古代中国，一说起来就是喜欢中国的《三国志》等等。

“现在的中国有非常多好看的电影、帅气的偶像，还有很酷很好听的流行歌曲。如果这些文化元素能更多地被外界看到，他们对中国的印象一定会大大改变。现在也已经出现了外国人喜爱中国当代文化的势头。比如，日本高中女生会喜欢中国化妆手法，男生会喜欢中国游戏和动画等。我想再助力一把，把中国当代文化传播到世界。”竹内亮说到这里还有点小激动。

竹内亮想继续创作跨越国别、为世界观众喜爱的作品。“我希望不仅是中国人，还有更多日本人，以及世界上其他国家的人都能喜欢我的纪录片，都能觉得我的纪录片有意思、有看头。”（记者：郭丹、郭威；编辑：马晓燕、孙浩；剪辑：沈浩洋）

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