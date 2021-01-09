原标题：单日死亡病例超过4000！专家：美国每个州或都存在变异新冠病毒

美国有线电视新闻网（CNN）报道称，1月7日，美国新增新冠肺炎死亡病例超过4000例，是自疫情出现以来美国新增死亡病例最多的一天。截至7日，美国新冠肺炎确诊病例已超过2148万例，累计死亡病例超过36.4万例，美国依然是全球疫情最严重的国家。

△CNN7日报道

研究：每7名美国民众中就有1人感染

当地时间1月5日，一项发表于《美国医学会杂志》的最新研究显示，美国实际新冠病毒感染病例可能是报告病例数的4倍。研究还显示，截至2020年11月中旬，每7名美国民众中就有1人感染。

截至2020年11月15日，美国疾病控制与预防中心报告了约1080万例新冠肺炎病例，但研究表明，实际感染人数接近4690万。另外，约35%的新冠肺炎死亡病例可能没有上报。

研究人员在美国10个州进行一系列调查，对随机选取的血液样本进行了新冠肺炎抗体检测。通过比较样本中的抗体感染率和报告的病例数，研究人员估算出了截至2020年11月15日美国与新冠肺炎有关的感染、住院和死亡病例数，以对漏报的数据进行填补。

专家：美国可能每个州都存在变异新冠病毒

7日，得克萨斯州和康涅狄格州宣布，其境内发现了变异新冠病毒感染病例，这一变异病毒最早在英国发现。目前，美国国内已确认至少56例感染变异病毒的病例。

得克萨斯州卫生官员表示，该州的变异病毒感染患者没有旅行史，意味着这种变异病毒正在当地传播。此外，加利福尼亚州、佛罗里达州、科罗拉多州、佐治亚州、纽约州和宾夕法尼亚州也发现了感染变异病毒的病例。

另据美国商业内幕网站近日报道，这种变异病毒可能早在感染病例被发现之前就已经进入了美国，并悄无声息地传播了数周。专家认为，这种变异病毒可能是12月份传入美国的，“很可能每个州都有”。

△商业内幕网站报道

2020年9月，英国首次发现了这一变异病毒。截至11月中旬，伦敦28%的病例与这一变异病毒有关。三周后，这一数字升至62%。

英国伦敦大学学院研究员认为，这种变异病毒很可能在英国高频率出现后传播到了美国。美国疾控中心也认为，考虑到变异病毒的传播速度，以及美英两国之间的人员来往频率，这种病毒传播到美国是“意料之中”。

耶鲁大学流行病学家内森·格鲁博格认为：“无论病毒是否变异，严格保持社交距离并佩戴口罩都将阻止病毒传播。”

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