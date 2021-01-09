在第三届鸣凤堂国际青年影像节颁奖仪式上，人们通过太鼓表演希望尽快战胜新冠疫情。 图片由主办方提供

人民网东京1月8日电 （记者刘军国）第三届鸣凤堂国际青年影像节1月8日公布评选结果，并举行线上颁奖仪式。

日本前首相鸠山由纪夫表示，在多媒体时代，许多年轻人正在通过影像作品积极向世界传递信息，这不仅会促进影视技术的进步发展，而且会增进不同文明之间的交流，有助于促进世界和平。

伊朗导演科米尔·索海利创作的《共存》获得了本届影像节最高奖项——鸣凤堂大奖。该纪录片通过一名伊朗盲人船长的故事来表现人与自然之间的关系。北京电影学院毕业生皮承东创作的《触不可及》获得了此届影像节特设的“共同渡过”主题短片部门金奖。该片由真实故事改编，讲述了中国在抗击新冠肺炎疫情中，一名车站工作人员与奋战在抗疫一线的护士之间的爱情故事。皮承东表示，在拍摄过程中，深刻地体会到了医务工作者们的艰辛和中国在抗疫中所展现出的众志成城精神，希望此片能够给人们带来力量。

本届影像节执委会主席苏庆表示，2020年是人类史上极为特别的一年，全球深陷新冠疫情。此次影像节之所以克服困难坚持举办，是因为在疫情期间，影像创作能够满足人们在抗疫过程中对艺术的追求，并对人们战胜疫情发挥精神鼓励和支持作用。

鸣凤堂国际青年影像节由日本株式会社鸣凤堂与腾讯视频娱乐共同主办。本届影像节共收到来自102个国家和地区的2309件参赛作品。评审团从品中评选出124部优秀奖作品，其中包括剧情短片、纪录短片、平面作品短片、主题短片等四个部门的24部金银铜奖作品。最后，评审团又从四个部门金奖作品中评选出了鸣凤堂大奖。

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