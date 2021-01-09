原标题：美国非农就业人口8个月来首次下降

新华社华盛顿1月8日电（记者许缘 高攀）美国劳工部8日公布的数据显示，2020年12月美国失业率环比持平在6.7%，非农业部门就业人口环比下降约14万人，凸显新冠疫情反扑导致美国就业市场和经济复苏进程受挫。

美国劳工部表示，非农部门就业人数出现8个月以来首次下降，反映了近期新冠确诊病例增加以及为抑制疫情蔓延而出台的各项经济限制措施对就业市场造成的影响。2020年12月，休闲、酒店和私人教育领域大幅裁员，抵消了专业和商业服务、零售贸易和建筑业等行业的就业增长。

数据显示，2020年12月，美国劳工参与率环比持平在61.5%，与2020年2月相比降低1.8个百分点。失业人口环比持平在大约1070万人，比2020年2月增加近一倍。失业超过27周的长期失业人口高达400万人，占失业人口总数的37.1%，反映美国就业市场基础依然脆弱。

分析人士认为，美国就业市场以悲观基调结束2020年，主要原因有三点：其一，由于新冠确诊病例再度激增，美国各州和城市对企业采取新的限制措施；其二，天气寒冷抑制了包括餐饮业在内的面对面服务型企业的增长趋势；其三，2020年3月底出台的一揽子经济纾困举措对经济的提振作用已在新一轮援助计划签署成为法案之前消失殆尽。

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