人民网华盛顿1月8日电 （记者吴乐珺）当地时间8日，国际货币基金组织（IMF）发布与中国第四条磋商报告，肯定中国采取有力措施防控新冠疫情，实施的宏观经济和金融政策为经济复苏提供支撑，同时在结构性改革方面取得进展。IMF建议中国继续采取适度的财政和货币政策，推进结构性改革，以实现更平衡的增长。

根据“IMF协定”第四条，IMF每年会与成员国举行双边讨论，并经执行董事会讨论后形成最终报告。此次对于中国的第四条磋商和讨论是在去年11月到12月间进行的，也被认为是对中国经济的一次“年检报告”。

IMF认为，中国推出了有力的防疫措施，迅速开展政策行动缓解危机影响，以此支持经济从危机中持续复苏。IMF执董会称赞中国政府采取有效防控措施，并迅速出台了宏观经济和金融政策支持来减轻疫情造成的经济影响。中国国内疫情得到控制，经济活动持续回归正常，预计2020年GDP增速为1.9%，2021年为7.9%。

“中国的实践已经证明，采取有效措施控制疫情能让经济恢复，这对其他国家来说有重要的借鉴意义。”IMF中国部负责人兼亚太部助理主任海格·伯杰尔表示，在没有疫苗的情况下，中国通过控制局部病例，快速追踪、检测等措施，使经济恢复到接近正常的运作。此外，中国推动并加强发展了许多在线服务，例如零售业等，对经济恢复也很有帮助。尽管外部环境更加艰难，但中国出口保持了良好势头。由于国内生产恢复较早，中国企业迎来了对医疗和防护设备以及居家办公相关电子产品的强劲需求，而随着全球经济复苏提振外部需求，中国的出口结构近期进一步丰富。

IMF表示，尽管中国经济受到疫情冲击，但结构性改革仍取得进展。金融业继续开放，外商投资负面清单进一步缩减，境外机构投资者投资额度限制也已取消。劳动力市场改革，如户籍制度改革提高了劳动力流动性。专利法的修订加强了知识产权的保护并促进了创新。对于中国政府提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，海格·伯杰尔认为，这将促进中国经济结构进一步改革，有利于支持中国实现更平衡地、高质量的增长。

IMF赞赏中国对参与全球合作应对挑战所做的承诺，认为中国可在支持基于规则的开放国际贸易体系中发挥重要作用，包括在提供新冠疫苗、减缓气候变化、减排和绿色投资等方面可以做出贡献。

“中国可以帮助其他国家，尤其是低收入国家克服危机带来的挑战。希望中国能在多边合作中继续发挥重要作用，这将是非常有益的。” 海格·伯杰尔表示。

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