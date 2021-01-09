人民网华盛顿1月8日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月8日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊21808008例，死亡368013例。过去24小时，美国新增确诊305004例，新增死亡3795例。

美国有线电视新闻网报道说，根据约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，7日当天美国新冠肺炎死亡病例达4085例。这是疫情暴发以来美国单日新增死亡病例的最高纪录，也是首次单日死亡病例超过4000例。

美联社评论称，这显示冬季来临以及假期期间的家庭聚会、出行之后，危机正在加剧。死亡人数达到空前的规模。从周一以来，美国死亡病例达1.35万，这超过了珍珠港事件、诺曼底登陆日、“9·11”事件、1906年旧金山大地震造成死亡人数的总和。

美国全国广播公司、美国有线电视新闻网报道说，美国白宫新冠疫情特别工作组1月3日向各州发布的一份报告称，可能存在一种在美国进化的新变异毒株，导致传播速度加快。这种新变异毒株已在社区开始传播，传播力或高出50%。

美国白宫新冠疫情特别工作组的报告说，美国最近病例增长速度是2020年春季、夏季的近两倍。报告称：“这种加速表明，除了在英国发现的变种病毒株外，这里还可能进化出一种变异病毒株，并已经在我们的社区中传播，病毒传播力可能增加50％。”报告强调，必须采用积极措施来应对更具攻击性的病毒，如果没有统一实施有效的口罩令和严格的隔离措施，随着这些变异病毒株的传播和流行，“疫情可能会迅速恶化”。

美国疾控中心发言人杰森·麦克唐纳在回复美国消费者新闻与商业频道的邮件中说，在美国存在变异病毒株的可能性“很大”，但官员们可能要花几周或几个月才能确定出一种特定变异病毒株，“这种变异病毒株导致美国病例激增，类似于英国的病例激增情况。”不过，他说，“迄今为止，美国疾控中心的研究人员和分析人员都还没有看到美国出现特定的变异病毒株。”

(责编：崔越、刘慧)