人民网布鲁塞尔1月8日电 （记者张朋辉）世界卫生组织总干事谭德塞在1月8日的例行记者会上表示，当前全球抗疫处于危险时刻，不能在疫苗开始上市时懈怠。

谭德塞说，全球疫情防控处于非常危险的时刻，不能在疫苗开始上市的时候放松警惕。当前全球新冠肺炎死亡病例处于高位，原因在于，过去几周内，一些国家民众没有遵守防疫规定，造成病毒快速传播。谭德塞指出，对一些人来说，在某种程度上，不遵守防疫规定已经成为习惯，引发他人效仿，最终导致整个卫生系统崩溃。谭德塞再次呼吁，每个人都要从自身做起，遵守防疫规定。

谭德塞称，富国买走了大多数新冠疫苗，潜在抬高疫苗价格意味着最贫穷的国家的高风险人群将难以获得疫苗，会伤害到每一个人。世卫组织称，当前，已经有42个国家开始启动新冠疫苗接种，其中包括36个高收入国家、6个中等收入国家，但是低收入国家和大多数中等收入国家尚未收到疫苗。

谭德塞再次呼吁各国支持全球新冠疫苗计划，并希望各大疫苗生产商向全球新冠疫苗计划尽早供应疫苗，以在全球范围内对高风险人群进行接种。世卫组织称，全球新冠疫苗计划已经敲定了20亿剂疫苗的合同，还有10亿剂疫苗优先采购权，不过该计划仍然面临资金缺口。

世卫组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间1月8日17时43分（北京时间9日零时43分），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加超77万例，达771527例，全球确诊病例超8674万例，达86749940例；全球报告新冠肺炎死亡病例超189万，达1890342例，较前一日增加13696例。

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