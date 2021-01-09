受北极寒潮影响，韩国全境8日出现极寒天气，多地最低气温接近零下20摄氏度。首都首尔最低气温零下18.6摄氏度，为35年来最低。

据韩国气象厅介绍，自1980年有记录以来，首尔气温最低纪录出现在1986年1月5日，为零下19.2摄氏度。

韩联社报道，全国8日最低气温出现在东北部江原道香炉峰，为零下28.9摄氏度。位于朝鲜半岛非军事区的板门店为零下23.8摄氏度。

气象厅当天向中部和南部内陆发布寒潮预警，向西南部和济州岛等地发布大雪预警，预计西南沿海降雪量最大达15厘米。截至8日6时，济州岛汉拿山积雪最深为31.1厘米。

韩国大部分地区近几天被强冷空气和强降雪包围。雪后道路结冰，导致交通拥堵，车辆只能以20至30公里的时速缓行。一些原本开车出行的上班族改乘地铁和公交车。不少航班、渡轮延误或取消。

首尔代理市长徐正协8日下午召开记者会，就6日晚暴雪给市民造成巨大不便致歉。他承认市政府未能及时除雪，承诺尽快铲除剩余积雪，改进除雪设备。

首尔6日傍晚至7日晨积雪达13.7厘米。据韩国《中央日报》报道，降雪时间早于预报，市政府面对突发情况应对不力。下班高峰叠加暴雪天气，导致交通瘫痪，就连除雪车也堵在路上。

寒潮令韩国用电出现入冬以来最高峰。在首尔以西的仁川市，一座变电站8日凌晨起火，导致将近3.8万户居民停电，居民在零下17摄氏度的低温中无法使用电暖器。

韩国气象厅预计，全国范围的寒潮还将持续一段时间。（胡若愚）【新华社微特稿】

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