德国卫生部长延斯·施潘考虑在今年秋天联邦议院选举中代表基督教民主联盟角逐总理一职，接替无意连任的现总理安格拉·默克尔。

德国《图片报》8日以基民盟人士为消息源报道，自新冠疫情暴发以来，施潘成为焦点人物，过去几周已与多名有影响力的基民盟人士讨论个人今后仕途。

一名基民盟州协会主席向《图片报》披露，施潘“非常公开地”表达了参选想法。另一名基民盟州议会领导人说，施潘“清楚地告诉我，倘若他3月份的民意支持率比（北莱茵-威斯特法伦州长阿明·）拉舍特高很多，他有可能竞选总理”。

基民盟定于15日至16日选举新任党主席，拉舍特是候选人之一。施潘去年表示支持拉舍特竞选党主席，后者若当选，施潘可能出任副主席。执政党联邦议院党团前主席弗里德里希·默茨、联邦议院外事委员会主席诺贝特·勒特根也是候选人。

德国定于9月举行联邦议院选举。由基民盟与其姊妹党基督教社会联盟组成的联盟党有望继续作为议会最大党团，组建新政府。基民盟在联盟党内占主导地位，按照惯例，新总理将由基民盟党主席出任。不过，按照路透社的说法，党团内其他人也可以参选总理，总理人选须获得基社盟支持。

议会选举前，新任基民盟主席将面临多场地方选举考验。《欧洲政治周报》报道，就议会选举，拉舍特、默茨、勒特根还没有看得那么远。一些官员因而暗示，或许会有其他人竞选总理，施潘和巴伐利亚州长马库斯·泽德是热门人选。

施潘现年40岁，属于党内少壮派，曾反对默克尔2015年开放国门并接纳大批中东和非洲难民。他凭借应对第一波新冠疫情的表现赢得民心，但眼下因疫苗推广速度慢招致批评。（陈丹）【新华社微特稿】

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