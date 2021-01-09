本报记者 严 瑜

中国人民大学重阳金融研究院研究员 卞永祖

商务部研究院国际市场研究所研究员 白 明

北京大学国际关系学院教授 王 勇

刚刚送别的2020年，是极不平凡的一年。世界正在经历深刻变革，新冠肺炎疫情暴发加速了这一趋势。世界经济陷入低迷，经济全球化遭遇逆风，单边主义、保护主义抬头，公平和效率、增长和分配、技术和就业等矛盾更加突出。摆在世界各国面前的考题格外严峻。

所幸，仍有阳光穿破乌云。2020年11月15日，东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），全球最大自贸区诞生了。

这项酝酿8年的区域自贸协定，不仅为2020年亚太区域经济合作留下浓墨重彩的一笔，于整个世界而言，同样意义重大。在挑战重重的后疫情时代，随着RCEP签署，亚太区域经济合作是否依然动力“满格”，又能为新一轮全球复苏注入多大能量？本报与3位专家深度对话，为您解读。

2020年，亚太区域经济合作呈现哪些亮点？

在全球经济最具活力的亚太地区，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）被视为实现亚太自由贸易区的两条路径。继2018年CPTPP正式生效之后，2020年亚太区域经济合作又迎来一件大事——RCEP正式签署。这是2020年亚太地区乃至全球的一条重磅新闻。

王 勇：2020年，全球经济遭遇疫情冲击，大幅下滑。与此同时，单边主义、贸易保护主义、经济民族主义甚嚣尘上，与疫情叠加，造成经济全球化及国际经济合作的倒退。在此背景下，亚太区域经济合作异军突起、亮点纷呈。

首先，中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国历时8年，于2020年底正式签署RCEP。值得关注的是，RCEP具有很大的包容性，域内既有日本、澳大利亚、新加坡等高度发达国家，也有老挝、柬埔寨、缅甸等发展中国家。相比于发达国家主导的协定，RCEP更加灵活宽泛，给予发展中国家相应保护，体现了高质量、包容性与普遍受惠的特点。

其次，中国表示积极考虑加入CPTPP，主张建设开放透明、互利共赢的区域自由贸易安排，这对整个亚太地区进一步开展经济合作、深化经济关系起到推动作用。

此外，中国和东盟国家克服疫情影响，经贸关系不断向前发展，贸易量与投资量都继续扩大。2020年，东盟成为中国第一大贸易伙伴。这为RCEP、CPTPP等区域一体化倡议的实现提供了重要基础。

白 明：RCEP正式签署是2020年亚太区域经济合作的最大亮点。之前，各成员国之间存在一些自贸协定，但彼此联系并不完整。RCEP弥补了经贸关系的空白，结合部分国家签署的CPTPP，使亚太地区形成以两大自贸协定并行的“双循环”格局，满足了各成员国提升产业链、供应链影响力的实际需求。

RCEP签署的背后是中国影响力的提升。2020年，中国作为全球第二大经济体，不仅在抗击疫情中取得巨大成就，还成为全球唯一实现正增长的经济体。许多国家对中国发挥更大作用的期待与中国自身的自贸区战略不谋而合，成为RCEP成功签署的重要推力。

卞永祖：以中国为代表的亚太各国更加强调多边主义，支持经济全球化，这是2020年亚太区域经济合作的一个特点。相比其他区域，亚太地区经贸合作亮点明显，尤其是东亚地区发展较为突出。究其原因，一是东亚国家防疫水平相对较高，使得区域内各国之间的贸易往来没有受到太大冲击；二是2020年下半年，全球需求有所复苏，东亚作为世界主要制造业中心，成为全球商品的主要生产地。

当前，亚太地区经济融合程度如何？

相比北美、欧洲两大经济圈，亚太地区国家数量众多，经济发展水平不同，在经济合作当中往往面临更多、更复杂的问题。不过，合作共赢始终是亚太地区绝大多数国家认同的主流。基于这一共识，亚太地区的经济融合和一体化程度不断提升。

白 明：RCEP签署之后，亚太区域融合出现从“小区域融合”向“大区域融合”、从双边融合向多边融合的发展趋势。这种融合态势有利于促进亚太地区经济潜力的释放，即一方面强化区域内国家的产业链分工，另一方面“填平补齐”部分国家尚未签署双边自贸协定的“漏洞”。

未来，RCEP成员国间将相互构成相对独立但齐全的国际分工体系。例如，在制造业各个领域，将形成一个兼具高、中、低端的完整产业结构，既满足各国的内循环，也实现在15个成员国之间形成循环的“小全球化”。

王 勇：如今，亚太国家已经融入全球产业链、供应链、价值链当中，成为全球经济的重要组成部分。亚太地区作为一个不断开放、高速发展、相互融合的区域，将在21世纪全球经济发展中发挥日益凸显的作用，并且推动整个亚洲的崛起。

同时，考虑到亚太各国的发展阶段存在差异，该区域经济融合程度仍有巨大提升空间，区域性经济合作还将继续向前发展。

卞永祖：相比全球其他经济体较为集中的区域，亚太地区的供应链相对较为完整，上下游链接非常精密。

今后，随着RCEP的签署，亚太地区供应链完整的优势将更为凸显，经济潜力也将得到更多释放。RCEP将对亚太各国经济发展起到拉动作用，并进一步加深不同国家之间的经济融合程度。

2021年，亚太区域经济合作具有哪些看点？

有外媒称，作为全球最具潜力的区域自贸协定之一，RCEP的签署让全球看到亚太区域仍有许多国家相信贸易自由化与投资便利化，并且愿意以实际行动促进经济融合。RCEP开创了亚太合作新契机。新的一年，在充满活力的亚太，是否还将有更多经济合作的看点值得期待？

卞永祖：2021年，世界各国都期待从疫情的困境中走出来，实现经济恢复增长。亚太地区国家，尤其是RCEP涵盖的国家面临更大机遇。这些国家拥有更多有利条件，或将更加迅速地恢复增长，在全球经济复苏当中处于领先位置。这将为亚太地区更加紧密的经济合作提供前提条件。

作为RCEP重要成员国，中日韩三国的经济合作或将更加密切，这将使RCEP的整体运作更加顺畅，并给全球其他区域提供示范效应，加速全球产业链的区域化趋势。

王 勇：2021年，RCEP各成员国将各自履行国内法律审批程序，推动协定早日生效实施，这将成为外界关注的焦点。同时，中日韩三方自贸协定谈判可能加快进程，加速推动一项互利共赢的高标准的自贸协定，从而进一步提升亚太经济在全球经济中的分量。

在全球其他区域一体化进程延缓的背景下，亚太地区经济合作取得一系列成果，将提升人们对经济全球化以及区域经济合作的信心。

白 明：从全球范围来看，RCEP的签署将促进北美、欧洲、东亚三大经济圈的均衡化。过去，有人将世界经济比作一盘意大利面，各种规则相互“打架”，尤其是亚洲缺少统一的自贸平台。如今，RCEP应运而生。作为自由贸易的受益者和拥护者，亚太国家在推动经济全球化、加强区域经济合作、实现合作共赢等方面的共识不断加深。相信2021年更多实实在在的经贸合作项目将陆续落地。

未来，新型经济全球化将向何处发展？

在各国面临新冠肺炎疫情、经济全球化遭遇逆流的背景下，RCEP不仅为亚太国家率先恢复经济带来希望，而且坚持多边、开放、合作、共赢，成为全球自由贸易体系的闪光点。未来，经济全球化将往何处去，是否将会出现一种新型全球化？从亚太区域经济一体化进程中，我们或许可以找到答案的线索。

王 勇：RCEP为新型经济全球化提供了一个样本，即不仅考虑如何实现贸易自由化、投资便利化，还考虑如何通过开放贸易、开放投资，促进经济和社会的整体发展，使那些最不发达的国家从中受益。

白 明：未来，新型经济全球化将是自由贸易和贸易保护主义斗争之后形成的一个新格局。

疫情导致世界面临的不确定性明显增多，使远距离的全球化受到更多限制，而邻近国家之间相互依赖的关系变得更为紧密。今后，新型经济全球化或将发展为全球化与区域化的高度叠加，时而是全球性互动，时而是不同区域“你方唱罢我登场”，在不同时期扮演不同角色。

卞永祖：目前，逆全球化思潮抬头叠加疫情冲击，使经济全球化受到质疑，这可能在客观上推动区域经济合作的发展，并使经济全球化出现区域化特征。

此外，在新型经济全球化的发展进程中，传统经济强国走下坡路的特征将更为明显，新兴经济大国的角色将日渐突出。过去几十年，经济全球化主要是在欧美国家的大力推动下完成的。这些西方国家想实现的全球化不只是经济层面的全球化，还包括意识形态和社会制度层面的全球化。现实表明，这些传统经济强国的理念是过时的，并导致它们主导的全球化走入困境。

未来，亚太等地区的新兴经济大国将在新型经济全球化中发挥更为重要的作用，并为全球化理念注入更多新的内涵。例如，中国倡议的共商共建共享的全球治理理念，就很可能成为下一步新型经济全球化发展的重要动力。

(责编：胡永秋、杨光宇)