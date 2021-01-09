新华社坦桑尼亚查托1月8日电

国务委员兼外长王毅8日在坦桑尼亚查托同坦桑尼亚外长卡布迪共同会见记者并致辞。致辞全文如下：

王毅国务委员兼外长在同坦桑尼亚外长卡布迪共同会见记者时的致辞

（2021年1月8日，坦桑尼亚查托）

各位记者朋友：

大家好！很高兴到访马古富力总统的家乡查托，感谢坦方对中国代表团的热情接待。我们高兴地看到，在马古富力总统的领导下，坦桑尼亚政府和人民励精图治，走出了一条符合自身国情的振兴之路，作为朋友，我们为此感到由衷高兴，表示热烈祝贺！

坦桑尼亚是中国在非洲的铁杆朋友，在中国外交史中占有特殊重要地位。中坦友好的故事是我们每个人年轻时代最鲜明的记忆。

我们不会忘记，是毛泽东主席、周恩来总理和尼雷尔总统以诚相交，亲手缔造了中坦全天候友谊。周恩来总理不远万里访坦、尼雷尔总统一生13次访华，这些场景，铸就了中坦友好的历史篇章。

我们不会忘记，5万多名中国工程技术人员远涉重洋来到非洲，同坦桑人民并肩奋斗，在极其困难的条件下修建坦赞铁路，为东南部非洲建设了一条“自由之路”和“友谊之路”，65名中国专家为此付出了宝贵生命，他们的汗水和鲜血浇灌起永远不败的中非友谊之花。

我们不会忘记，坦桑尼亚和其他非洲兄弟一起，在1971年帮助中华人民共和国恢复在联合国的合法席位。坦桑前总理萨利姆先生作为代表，在会场击掌欢呼祝贺，在联合国舞台上留下了不畏强权、主持公道的记录。在庆祝新中国成立70周年之际，我们专门向这位老朋友颁发了“友谊勋章”。

我们更不会忘记，习近平主席2013年就任中国国家主席后，首次访问非洲就来到坦桑尼亚。正是在那次访问中，习近平主席首次提出了真实亲诚理念和正确义利观，如今已成为中国对非政策的指导方针。中坦关系的价值已经超出双边范畴，对中非关系和南南合作发挥了重要引领作用。

刚才，我会见了马古富力总统，同卡布迪外长举行了会谈，就进一步深化中坦关系达成重要共识。

我们一致认为，中坦传统友谊是两国和中非人民的宝贵财富，必须倍加珍惜、薪火相传，不断发扬光大。

我们一致同意，发挥双方在国家、政党和军队建设方面理念相通、目标相同的优势，进一步密切双方各层级交往，深化治国理政经验交流。

我们一致决定，加强务实合作，携手共建“一带一路”，支持更多中国企业来坦投资，扩大进口坦优质产品。中方充分理解坦方建设中央铁路的重要意义，愿意继续支持坦方推进重大基础设施建设、加快工业化进程、提升自主发展能力。

我们一致商定，加强国际事务协调，共同支持多边主义、反对外部干涉，捍卫国际公平正义，筑起维护彼此核心利益和发展中国家共同利益的坚强堡垒。

各位朋友，这是我第15次访问非洲。一路走来，感受最深的就是，无论面临什么样的国际形势，无论遭遇什么样的艰难险阻，无论受到什么样的干扰破坏，中非传统友谊初心不改、历久弥坚。中非双方是生死与共的战友，是肝胆相照的兄弟，也是前进道路上共同发展的伙伴。作为非洲国家的好朋友和真朋友，中国愿同非洲国家不懈努力，坚定不移深化中非全面战略合作伙伴关系，携手铸就更加紧密的中非命运共同体。

(责编：胡永秋、杨光宇)