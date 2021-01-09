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“中国多姿多彩的文化让我着迷”

本报驻比利时记者  任  彦
2021年01月09日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　由卢森堡中国文化中心与中卢商会共同主办的“我的中国故事”摄影展近期在卢森堡中国文化中心官网及其社交媒体上举办。参展照片是之前举办的“我的中国故事”摄影比赛获奖作品。摄影比赛面向当地民众广泛征集参赛作品，主办方从中挑选出56幅优秀作品进行展出，通过网络投票方式选出30幅人气最高的作品，最后由卢森堡摄影家鲍瑞斯·劳德和《中国摄影家》杂志的专业摄影师共同评审，评选出一二三等奖作品。

　　小桥流水，粉墙黛瓦，树木葱郁，烟雨蒙蒙，画面恬静，充满诗情画意……花甲之年的玛丽安·范兹凭借一幅展示中国江南水乡的作品，摘得大赛一等奖。自2006年第一次去中国旅游开始，范兹就迷上了中国的山山水水，以后几乎每年都去中国。“中国太美了，每次去都不想离开。到现在为止，我差不多游历了中国所有省份。中国多姿多彩的文化让我着迷，只有身在其中才能充分感受到她的魅力。”范兹说。

　　透过一处古建筑屋角飞檐，远处是高耸入云的摩天大楼。马克·埃弗拉德拍摄的这幅作品获得二等奖。“我在中国旅行，一个非常强烈的感受是传统和现代和谐共生。这张拍摄于上海的照片很有代表性，反映出蓬勃发展的现代化中国与安静祥和的传统中国有机融合。”

　　据卢森堡中国文化中心主任张晶介绍，参展照片涵盖了中国的自然风光、名胜古迹、人文风情、都市风貌等，全方位呈现了中国的悠久历史、秀美山河和人民的安居乐业。“通过网络投票和多平台展览，很多因疫情宅在家里的卢森堡民众有机会‘云游中国’，增进对中国的了解。”

　　“本次摄影展和摄影比赛是卢中两国间一次非常生动的文化交流实践。”在劳德看来，每一幅作品都是拍摄者近距离接触中国后的观察与记录，拍摄者通过镜头讲述的中国故事，更容易被卢森堡民众理解，有助于他们认识真实的中国。“通过评选参赛作品，一个美丽、充满活力的中国，一个人与自然和谐发展的中国，深深刻在我的脑海里。”

　　（本报布鲁塞尔1月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月09日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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