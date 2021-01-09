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王毅谈推动中非合作提质升级的七点构想

2021年01月09日00:36 | 来源：新华网
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　　新华社坦桑尼亚查托1月8日电（记者李斯博　高竹）当地时间1月8日，国务委员兼外长王毅在查托同坦桑尼亚外长卡布迪共同会见记者。有记者问：今年是2018年中非合作论坛北京峰会成果落实的收官之年，落实进展如何？你对新一届论坛会议有何期待？

　　王毅表示，2018年中非合作论坛北京峰会取得巨大成功，成为中非友好合作的新丰碑。两年多来：

　　中非“八大行动”全面落实。产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全合作全面开展，整体落实率超过70%。

　　中非“一带一路”合作顺利推进。1100多个合作项目在疫情期间坚持运行，近10万名中国技术和工程人员坚守岗位，统筹推进疫情防控和复工复产，为当地经济社会发展作出重要贡献。

　　中非人民友好不断升华。中国非洲研究院挂牌成立。一批孔子学院在非洲落地，文化、艺术、体育、卫生、旅游、青年交流成果纷呈。中非新增11对友好城市，友城总数达150对。

　　王毅表示，疫情虽然带来冲击，但阻挡不了中非携手前进。双方预定今年晚些时候在塞内加尔举办新一届论坛会议。我们愿同非洲朋友加强沟通，立足中非合作的新形势、新需要、新机遇，精心设计会议成果，推动中非合作提质升级。

　　我们将加强卫生合作，携手彻底战胜疫情，帮助非洲提升防范应对重大疾病能力，共同打造“健康非洲”。

　　我们将加强产能合作，推动中非项目合作向集群化、规模化、产业化、本土化升级，帮助非洲提升自主生产能力，共同打造“制造非洲”。

　　我们将加强区域联通，探讨中非自贸合作，帮助非洲加强内部的设施联通、贸易畅通、资金融通，共同打造“联通非洲”。

　　我们将加强农业合作，开展粮食生产、仓储、运输合作，帮助非洲加强粮食安全保障能力，共同打造“丰收非洲”。

　　我们将加强数字合作，发挥中国技术优势，帮助非洲抓住信息革命机遇，共同打造“数字非洲”。

　　我们将开展环保合作，践行可持续发展理念，帮助非洲提升应对气候变化能力，共同打造“绿色非洲”。

　　我们将加强军事安全合作，推动政治解决非洲热点问题，帮助非洲提升维和与反恐能力，共同打造“安全非洲”。

　　王毅表示，相信在中非双方共同努力下，在论坛机制引领下，中非合作将不断开花结果，为构建更加紧密的中非命运共同体做出更大贡献。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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