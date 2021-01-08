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印尼单日新增新冠病例数首次破万例

2021年01月08日21:44 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达1月8日电 （记者余谦梁、郑世波）印度尼西亚国家抗灾署8日发布的新冠疫情数据显示，当天该国新增确诊病例数首次突破10000例，达10617例，创疫情暴发以来新高；累计确诊808340例，累计死亡23753例，累计治愈666883例。

　　疫情数据还显示，雅加达首都特区是报告累计新冠确诊病例最多的省级行政区，8日新增确诊病例2959例，累计确诊200658例，累计死亡3427例。东爪哇省是报告累计新冠死亡病例最多的省级行政区，当地累计死亡6314例，累计确诊90615例。

　　印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人维库·阿迪萨斯米托7日说，刚刚过去的圣诞和新年长假迎来民众出行高峰，一些民众未能严格落实防疫措施，印尼近期新冠确诊病例大幅上升与此有关。

　　印尼新冠疫情近期持续蔓延，特别是在雅加达和周边地区，不断增长的病例让当地医疗系统不堪重负。印尼私立医院协会8日公布的数据显示，目前雅加达共有约100家新冠治疗定点医院，这些医院隔离病房和重症监护病房的病床使用率已达到95%。

(责编：于洋、杨牧)

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