新华社华盛顿1月7日电 （记者徐剑梅、孙丁、邓仙来）美国国会骚乱在华盛顿掀起的猛烈政治风暴7日仍在继续，多名议员呼吁罢免总统特朗普，交通部长和教育部长当天先后宣布辞职。特朗普当天发表讲话称新政府将按时上台。

分析人士指出，尽管特朗普的讲话似乎预示国会骚乱后有关总统选举结果的争议告一段落，美国社会也再度响起敦促白热化党派政治降温的呼声，但两党政治极化、社会分歧扩大、民众对“建制”和精英不信任等问题积重难返，政治内耗触目惊心。

政治风暴持续

7日，当选总统拜登再次发表讲话，继6日将骚乱定性为美国历史“黑暗时刻”后，把袭击国会的特朗普支持者称为“暴徒、叛乱分子、本土恐怖分子”，并明确将责任归于特朗普。

当天，国会参议院民主党领袖舒默、众议长佩洛西等多名民主党人以及一些国会共和党人、美国法律界和商界人士纷纷呼吁副总统彭斯援引宪法第25条修正案，立即罢免特朗普。据美媒统计，已有100多名国会议员呼吁罢免特朗普。

骚乱事件触发特朗普政府官员的离职潮，多名官员以辞职“切割”他们同特朗普的关系。交通部长赵小兰7日宣布辞职，成为国会骚乱后首名辞职的内阁官员。教育部长贝齐·德沃斯当晚也递交辞呈，并明言特朗普的言论煽动了骚乱是促使她辞职的转折点。

国会骚乱后宣布辞职的政府官员还有美国北爱尔兰事务特使米克·马尔瓦尼、国家安全事务副助理马修·波廷杰、第一夫人梅拉尼娅办公室主任斯蒂芬妮·格里沙姆等。

特朗普还被美国主要社交媒体平台禁言。推特6日冻结拥有超过8800万关注者的特朗普账号12小时。脸书首席执行官扎克伯格7日宣布将在脸书及其照片分享网站Instagram屏蔽特朗普至少到1月20日其任期结束为止。热门视频网站YouTube宣布7日起实施更严格政策，以限制特朗普发布“虚假选举欺诈声明”。

深层问题难解

在一片“声讨”中，特朗普7日晚发布简短视频讲话，谴责骚乱事件，称“新政府将于1月20日就职”，表示“现在重点是确保权力平稳、有序和无缝交接”。美媒认为，这代表特朗普正式承认败选。

不过，这并不意味着美国政治深层次问题的解决。首先，共和党内支持特朗普的力量依旧存在。在骚乱事件后国会重新认证选举结果的过程中，近140名共和党众议员和8名共和党参议员继续支持特朗普挑战总统选举结果。不少分析人士认为，虽然副总统彭斯和参议院共和党领袖麦康奈尔等在这一问题上公开与特朗普切割，党内分裂加剧，但国会骚乱不太可能导致共和党内部近期出现反对特朗普力量占主导的态势。特朗普凭借2020年大选中的高得票和在共和党选民中的高人气，仍可望保有对共和党的影响力。

其次，大量美国民众仍对2020年大选结果怀有“深深的不信任”。新近民调显示，近40%的美国选民，包括76%的共和党人，不相信2020年总统选举结果。7日公布的舆观调查公司民调则显示，45%的共和党选民支持“攻占国会”，多数共和党选民甚至认为拜登应为这一事件负责。带头支持特朗普挑战选举结果的共和党参议员霍利和克鲁兹均被认为意在争取“特朗普选民”以追逐自己的“白宫梦”，但他们的附和反过来也助长了民众对选举结果的不信任。

再者，骚乱事件折射出美国左右两翼截然不同的信息生态和认知分歧，“信息茧房”势将长期存在并继续加深美国社会分裂。在国会大厦遭警察枪击身亡的35岁白人女子是一名空军老兵，社交媒体记录显示她对右翼的很多阴谋论说法深信不疑。左翼认为她是政治谎言的受害者，而激进右翼称她为“烈士”和“爱国者”。

就骚乱处置，左翼强烈批评国会警察“双标”，对2020年参与反种族歧视抗议的非洲裔美国人态度粗暴，而对攻占国会的白人特朗普支持者却态度友善，甚至一起玩自拍。右翼则抱怨，“黑人的命也是命”抗议者受到温和对待，而国会冲击者却面临法律严惩。如何阻止美国政治话语中的“真相衰退”，是摆在已出现巨大裂痕的美国社会面前的难题。

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