新华社亚的斯亚贝巴1月7日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心截至7日晚间的数据显示，非洲地区累计新冠确诊病例超过291万例，累计死亡69911例。多国宣布继续实施严格的防控措施，一些国家继续推进新冠疫苗采购计划。

数据显示，当前累计确诊病例居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、埃塞俄比亚。其中南非最多，达114.95万例。南非也是非洲报告新冠死亡病例最多的国家，已累计报告死亡病例31368例。

南非6日和7日连续两天新增确诊病例超2万例。卫生部长兹韦利·穆凯兹7日说，南非本月将从印度血清研究所采购100万剂新冠疫苗，2月采购50万剂。由于各生产商的疫苗产能有限，接下来，南非将从不同生产商手中采购疫苗，以确保今年年底前能为67%到70%的民众接种，形成群体免疫。

据津巴布韦媒体7日报道，如果确诊病例数持续激增，津政府可能延长目前实施的严格“封城”措施。据报道，津第二大城市布拉瓦约的姆皮罗中心医院院长恩格温亚说，不少人在圣诞和新年假期违反防疫规定参加聚会，导致疫情大规模反弹，最糟糕的情况可能还没有到来。

塞内加尔卫生部长萨尔7日表示，塞将在今年第一季度内购入一家或多家厂商的新冠疫苗。他说，塞政府坚信新冠疫苗才是解决此次全球卫生危机的方法。塞内加尔从6日起在达喀尔大区和捷斯大区实施紧急状态和宵禁。7日，内政部对这两个大区宵禁第一晚的安全形势和民众的支持表示肯定和欢迎。

乌干达卫生部7日表示，由于世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划与制造商之间的谈判还在进行中，乌干达仍在等待新冠疫苗的价格。乌干达与其他中低收入国家一样，将通过COVAX全球新冠疫苗计划机制获得疫苗。该国计划投入4.05亿美元用于新冠疫苗购买和接种工作。

据《纳米比亚人报》7日报道，因为圣诞前夕纳米比亚新冠疫情恶化，有关防控措施重新收紧，全国旅游业再次进入“寒冬”。据悉，2020年纳米比亚旅游业收入损失近72%。

冈比亚卫生部7日宣布发布疫情防控新规，自1月9日起执行。根据该规定，来自出现变异新冠病毒的21个国家的人员入境冈比亚时，除需携带72小时内核酸检测阴性报告外，还要在入境时接受核酸检测，且需自费接受强制隔离。如在冈核酸检测呈阳性，还须进一步检测病毒基因序列。

中国7日向赞比亚捐赠一批医疗设备，以帮助该国应对第二波疫情。赞比亚卫生部长奇塔卢·奇卢菲亚感谢中方及时提供援助，并说这将极大帮助赞比亚应对来势汹汹的疫情。（执笔记者：汪平；参与记者：荆晶、张玉亮、张改萍、吴长伟、赵宇鹏、邢建桥、滕军伟）

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