人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

综合消息：西班牙累计新冠确诊病例超200万 拉脱维亚延长限制措施期限

2021年01月08日16:04 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月8日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：西班牙7日累计新冠确诊病例超过200万例。拉脱维亚7日宣布延长当前正在实施的限制措施和宵禁期限。

据西班牙卫生部7日发布的数据，截至当日14时，该国累计确诊病例达约202.5万例，累计死亡病例51675例。卫生大臣伊利亚当天表示，接下来西班牙将“迎来困难的数周时间”，呼吁人们“重新提高警惕，遵守各自治区的防疫建议”。

病例不断增加令西班牙多个自治区决定收紧防疫政策。卡斯蒂利亚-莱昂自治区宣布，将在国家紧急状态期间持续关闭自治区边界，并于每日22时至次日6时实施宵禁。拉里奥哈、巴伦西亚等自治区也分别加强了限制性措施，以遏制疫情。

伊利亚还透露，西班牙将在未来6周收到60万剂美国莫德纳公司研发的新冠疫苗。欧盟委员会日前批准该疫苗在欧盟境内有条件上市。截至目前，西班牙共接收美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗74万多剂，已接种20万多剂。伊利亚说，疫苗接种计划的推进情况“与预期一致”，预计到今年夏天，西班牙将有70%的民众完成新冠疫苗接种。

据拉脱维亚疾控中心7日发布的数据，该国当天新增确诊病例1374例，累计确诊46545例；新增死亡病例36例，累计死亡790例。总理卡林斯当天说，国内新冠病毒的扩散情况仍然严重，因此政府决定将元旦期间实行的限制措施和宵禁期限延长至1月25日。限制措施涉及服务业、商业和教育领域，除食品店、药店外，所有商家、服务类门店均应暂停营业；宵禁仅在周末实施，每日22时至次日5时居民不准离家。（参与记者：李德萍；谢宇智）

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved