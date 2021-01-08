新华社北京1月8日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：西班牙7日累计新冠确诊病例超过200万例。拉脱维亚7日宣布延长当前正在实施的限制措施和宵禁期限。

据西班牙卫生部7日发布的数据，截至当日14时，该国累计确诊病例达约202.5万例，累计死亡病例51675例。卫生大臣伊利亚当天表示，接下来西班牙将“迎来困难的数周时间”，呼吁人们“重新提高警惕，遵守各自治区的防疫建议”。

病例不断增加令西班牙多个自治区决定收紧防疫政策。卡斯蒂利亚-莱昂自治区宣布，将在国家紧急状态期间持续关闭自治区边界，并于每日22时至次日6时实施宵禁。拉里奥哈、巴伦西亚等自治区也分别加强了限制性措施，以遏制疫情。

伊利亚还透露，西班牙将在未来6周收到60万剂美国莫德纳公司研发的新冠疫苗。欧盟委员会日前批准该疫苗在欧盟境内有条件上市。截至目前，西班牙共接收美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗74万多剂，已接种20万多剂。伊利亚说，疫苗接种计划的推进情况“与预期一致”，预计到今年夏天，西班牙将有70%的民众完成新冠疫苗接种。

据拉脱维亚疾控中心7日发布的数据，该国当天新增确诊病例1374例，累计确诊46545例；新增死亡病例36例，累计死亡790例。总理卡林斯当天说，国内新冠病毒的扩散情况仍然严重，因此政府决定将元旦期间实行的限制措施和宵禁期限延长至1月25日。限制措施涉及服务业、商业和教育领域，除食品店、药店外，所有商家、服务类门店均应暂停营业；宵禁仅在周末实施，每日22时至次日5时居民不准离家。（参与记者：李德萍；谢宇智）

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