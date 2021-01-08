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文昌：航天之城，魅力侨乡

王硕
2021年01月08日14:53 | 来源：人民网-国际频道
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文昌，著名椰乡、侨乡。从西汉元封元年设紫贝县，距今已有2100多年的历史。文昌不仅是海南三大古邑之一，也是海南文化重镇。海南闽南文化从这里发源，椰树精神在这里孕育，南洋文化在这里落地生根。如今，这座古城正因举世瞩目的航天发射场——文昌航天发射场而蜚声海内外。

近日，人民网“看见中国”融媒体采访组走进海南文昌，遍访文昌城市与乡村，用镜头发掘文昌美食美景，展现这座航天新城、魅力侨乡的历史与未来。

从海角到星辰

俯瞰海南岛，宝岛最东端和最北端都落于文昌。“亚洲第一灯塔”木兰灯塔矗立海岛的“至北”木兰湾，守护着近岸的船只；而海岛最东端的铜鼓角也有一座灯塔，不仅守护着来往船只，也为中国航天梦护航。

2016年6月25日，长征七号运载火箭在文昌航天发射场成功首飞。文昌，从此有了不一样的使命。

在铜鼓角的石头公园，在龙楼镇淇水湾海滩，令人激动的不止椰树、沙滩、大海和海岛慢生活，还有中国唯一低纬度滨海发射场。每到发射前后，成千上万的航天爱好者来文昌龙楼“朝圣”，无数航天发烧友在这里见证中国航天的历史时刻。

2020年7月23日，在位于海南岛东北海岸的这座发射场，长征五号遥四运载火箭载着我国首次火星探测任务“天问一号”探测器发射升空，成功将探测器送入预定轨道，开启火星探测之旅，迈出了我国自主开展行星探测的第一步。

2020年11月24日，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器。（图片来源：新华社）

11月24日，同样是在文昌航天发射场，探月工程嫦娥五号探测器成功发射，开启中国首次地外天体采样返回之旅。

作为中国唯一、世界少有的低纬度滨海发射场，文昌发射场成为中国新一代运载火箭的发射基地，承担着深空探测、载人登月、天地往返运输等一系列航天重大工程。

依托航天发射，文昌着力打造航天科技产业。文昌国际航天城，成为海南自由贸易港的重点园区和重要载体之一。

2020年年初，文昌国际航天城起步区建设正式启动。1.8万亩的滨海沃土内，蓝图已经擘画。文昌计划分三步打造千亿级航天科技产业城：建设文昌航天超算中心；依托文昌航天超算中心，打造文昌航天智慧产业园；建成航天智慧新城，将文昌打造成为“新时代智慧城市先行示范区”。

目前，已经开工建设的文昌航天超算中心及航天智慧新城，将成为全国首个航天超算中心，立足海南、服务全国，力争建成辐射“一带一路”沿线国家的一流的计算研究及服务中心。

椰子之乡与椰树精神

椰风海韵醉游人。

没有椰子的海南之行是不完整的。而文昌，正是海南椰子的“老家”。

海南盛产椰子，产量占全国的99％以上，而海南的椰子有一半产自文昌。

文昌的椰子又从哪里来？

传说夏季的西南季风吹拂着南海洋流，载着天然的航海家——椰子，从马来半岛一路飘荡来到了海南岛的东海岸，率先登陆向东入海的文昌半岛。适宜的土壤及气候条件使这一物种落地生根、繁衍兴盛。天时地利使文昌成为中国椰子之乡。

传说只是历史的一个注脚。但从第一棵椰子扎根这里那天起，文昌就跟椰子结下了不解之缘。

“海南椰子半文昌，文昌椰子半东郊。”到了东郊椰林，你就明白这里为什么叫“椰乡”。成片的椰树在东郊自由舒展，遮天蔽日。哪怕是烈日当空，这里也是一片阴凉。

东郊椰林椰树成荫 人民网 高歌 摄

“椰子从不坠落伤人”，这是文昌人口口相传的佳话。文昌人愿意相信，椰子是有灵性的，连“瓜熟蒂落”都会挑选时间。椰子树和文昌人和谐共生，也深深影响着文昌人的生活。

从椰树到椰果，椰子浑身都是宝：椰汁可以当饮料；椰肉可以榨油、提炼化妆品，可以制作手工皂，也可以制成糖果；椰渣可以饲养文昌鸡；椰壳可以制作椰雕工艺品，废弃的边角料可以做活性炭；椰棕可用于制作床垫；废弃的椰糠可以种植花卉。椰子成就了大产业。

如果说海南春光食品有限公司产品展示厅里，五花八门的椰子产品，是椰子深加工产业蓬勃发展的写照，那么，穿越历史长河，传承创新的椰雕技艺，则镌刻下了文昌人对椰子的执着。

在文昌东郊镇的海南椰雕文化展览馆，琳琅满目的椰雕作品，带给参观者美的享受。以椰壳、椰木和椰棕为原料，部分辅之以贝壳装饰，椰雕大师们化腐朽为神奇，创作出美轮美奂的艺术品。

海南椰雕是以椰壳、椰木和椰棕等为主要原料的一种传统雕刻艺术。唐代即已出现关于海南椰雕的记载，明清时期椰雕被作为珍品进贡朝廷，享有“天南贡品”之誉。文昌椰雕带有浓郁的地方特色和乡土气息。图为海南椰雕文化展览馆。 人民网 王硕 摄

椰树适应性强，容易生长，种下之后，不需要过多打理，一年到头默默生长，果实摘了又长。椰树身上体现的扎根守土、坚韧不拔、无私奉献的精神特质，被概括为“椰树精神”，激励着海南干部群众在自贸港建设中干事创业。

骑楼、文庙与“下南洋”

文昌，人口约60万，却有120多万华侨旅居世界各地，是著名侨乡。

文昌人的“闯出去”始于“下南洋”。

“下南洋”曾经是海南岛东部较为独特的现象。为了获得更好的生存发展，人们从琼岛出海奔赴世界各地。据有关统计，仅1876至1898年，通过港口客运出洋的琼侨人数就达24.47万人，平均每年1万有余，最多年份达2万多人，其中文昌人占半数以上。

他们远离故土，却也将文昌与世界紧紧相连。

文昌老城区的文南老街，是当年许多华侨归乡的地方。

文昌市文南老街一瞥。 人民网 王硕 摄

老街两侧，南洋风格建筑鳞次栉比。本土与海外，历史与现代，商业与生活在这里融为一体。灰白的墙，锈红的窗棂，五颜六色的牌坊，历经百年风雨，见证沧桑巨变。

图文文昌市文南老街的骑楼一角。 人民网高歌 摄

对于中国人来说，“故土难离”是根植于血液的文化基因。回归故里，回报家乡，成为一代代琼侨的归宿。

在文昌市昌洒镇东泰山村的昌洒华侨小学，每间教室的门楣上都有一组名字，有中文，有英文，还有日文，他们标示着每一间教室的捐建人。这些记录着海外华侨捐资助学的善举。

东泰山村是华侨符明潮出生的地方。七岁时他跟随父母移居香港，后又辗转美国、日本。身在海外，心怀故乡。2004年，符明潮了解到文昌调整学校布局，准备撤并昌洒小学，当即决定捐款重建。

符明潮与昌洒华侨小学的同学们在一起。 人民网 高歌 摄

“我了解这里的情况，在这些角落，需要我们华侨华人的帮助。” 符明潮向文昌教育主管部门表态：“给我一年时间，我把学校盖好。”

经过符明潮等热心华侨、同胞的不懈努力，600多名海内外热心人士捐款近400万港元，兑现了重建、扩建小学的诺言。

文昌人对教育的执着扎根于自古以来崇文重教的传统。

文昌孔庙——全国唯一一座不朝南、不开大门的孔庙。据传，当年文昌文人在孔庙立誓：不出状元，大门不开——足见文昌人对于求学的执着。

图为文昌孔庙。 人民网 羡江楠 摄

作为海南岛保存最完好的古建筑群，文昌孔庙穿越历史，激励着一批又一批文昌人上下求索，拥抱世界，建设家乡。

从文化重镇到风情椰乡，从闯海侨乡到航天新城，文昌，这座南方小城，正以她的闯海精神和求索精神，迎接时代巨变。趁着海南自贸港建设的东风，向打造集航天、侨乡、椰林等特色为一体的国际滨海旅游新城迈进，以开放之姿，迎接八方来客。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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