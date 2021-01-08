新华社突尼斯1月7日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情持续蔓延，多个国家重新进入全面封锁状态，一些国家加快部署疫苗工作。

以色列卫生部7日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例7942例，累计确诊470151例。以色列自7日午夜起在全国范围内实施更严格的全面“封城”限制措施，如关闭整个教育系统、关闭部分企业，室内场所禁止5人以上聚集、室外场所禁止10人以上聚集等，相关措施将持续两周。

以色列国防军当天公布的数据显示，以军士兵中现存新冠确诊病例1004例，目前有10450名士兵在隔离之中，23280名士兵接种了新冠疫苗。为应对新冠感染率的上升，以国防军已暂停士兵休假。

黎巴嫩卫生部7日公布，当日全国新增新冠确诊病例4774例，再次刷新单日新增确诊纪录，累计确诊204699例。黎巴嫩当日起全国范围重新进入封锁状态，违反规定者将受到拘禁和罚款。

伊拉克卫生部7日发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增确诊病例790例，累计确诊超过60万例，达600755例。伊拉克卫生部长哈桑·塔米米当日表示，政府将继续在机场和边境口岸采取应对措施，防范变异新冠病毒输入。鉴于检测变异病毒需要特殊的实验室设备，伊卫生部与世界卫生组织紧急协调，在首都巴格达两个实验室增加了相关设备。

巴勒斯坦卫生部网站7日公布的数据显示，过去24小时该国新增确诊病例1251例，累计确诊163573例。巴卫生部表示，巴境内疫情状况有所改善，新冠患者康复率进一步提高，目前已达88.2%；死亡病例数在感染病例总数中所占比例为1%。巴勒斯坦政府说，正积极寻求购买新冠疫苗。首批新冠疫苗预计将于2月到货，届时该国民众将免费、自愿接种疫苗。

据土耳其卫生部官网7日消息，过去24小时该国新增确诊病例12171例，累计确诊2296102例；新增死亡194例，累计死亡22264例。卫生部当天向该国81省发布疫苗接种准备工作的相关要求。根据要求，所有医院必须设立专门的疫苗接种室，疫苗接种室需要远离急诊室，每间疫苗接种室一次只能接种一个人。（执笔记者：潘晓菁；参与记者：吴丹妮、尚昊、苏小坡、郑思远、王峰、陈斌杰、刘宗亚、王尚、涂一帆、张淼、冀泽、夏晨、王薇、熊思浩、杨元勇、黄灵、马意翀）

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