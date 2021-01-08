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美国穷人生活难以为继 政府无所作为遭舆论批评

2021年01月08日13:54 | 来源：央视新闻客户端
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新冠疫情导致的大规模失业和经济萧条，使很多美国人面临着严峻的经济困境，甚至大量中产家庭滑落至了贫困线以下，连最基本的衣食住行都难以保障。然而，美国政府对此鲜有作为，这引起了社会普遍不满，招致了舆论的严厉批评。

一些致力于为低收入者提供免费食物的慈善组织以及食品银行，疫情期间都面临着需求量激增的情况。据慈善机构“喂养美国”日前发布的报告显示，2020年全美有超过5000万人在温饱线上挣扎，其中包括1700万儿童。这导致疫情期间到食品银行领取免费食物的人增加了60%，一些地区甚至面临着供给短缺。北卡罗来纳州布里瓦德市食品银行，疫情前每个周末大约分发80份食物；新年前，每小时就有超过160户家庭前去领取食物。

此外，一些经济较发达地区也出现了大量饥饿人口。美国加州湾区食品银行表示，该地区目前有约150万人面临着食不果腹的困境。大量人口面临饥饿，但却未见政府有任何有效措施进行救助，美国舆论对此进行了严厉批评。美国知名政治家、民主党参议员伯尼·桑德斯就表示，其良心不安，看到众多国会议员们飞回各自家中过节的同时，全国那么多家庭买不起食物，数百万人因无力偿还房租被驱逐的边缘挣扎，还有这么多人在疫情中无力承担前往医院就医的开销，人们的债务在迅速扩大，而政府却忙着给富人减税，但对帮助百姓无动于衷，是极其虚伪的表现。

(责编：艾雯、燕勐)

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