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中国联代团发言人：坚决反对美常驻联合国代表访台

2021年01月08日13:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国1月7日电 （记者李晓宏）当地时间1月7日，中国常驻联合国代表团发言人就媒体报道称美国常驻联合国代表将访问台湾发表谈话。

据媒体报道，美国国务卿蓬佩奥称美国常驻联合国代表克拉夫特将访问台湾。中国常驻联合国代表团发言人表示，中方对此坚决反对。

发言人称，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。美方在中美建交公报等三个联合公报中也就此作出明确承诺。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯和明确的。

发言人说，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。一个中国原则是国际社会的广泛共识，也是联合国大会第2758号决议确认的国际关系准则。美方在台湾问题上进行政治操弄，损害中方核心利益的行径不会得逞。我们要提醒美方，“玩火者必自焚”。美方必将为其错误行径付出沉重代价。中方强烈敦促美方停止疯狂挑衅，停止为中美关系和双方在联合国的合作制造新的困难，停止在错误的道路上越走越远。

(责编：苏缨翔、常红)

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