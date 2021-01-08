新华社华盛顿1月7日电（记者谭晶晶 高山）美国疾病控制和预防中心7日公布的最新疫情数据显示，6日全美报告新增新冠确诊病例近30万例，刷新疫情暴发以来最高纪录；新增死亡病例超过3800例。

美疾控中心调整后的最新数据显示，截至6日，美国近7日平均日增确诊病例超过22.8万例，创疫情以来新高。该中心最新预测显示，至1月30日，美国累计新冠死亡病例可能达到40.5万例至43.8万例。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目最新数据显示，截至6日，全美新冠住院患者总数达132476人，再次刷新疫情暴发以来最高纪录。

美国养老院等长期护理机构一直是疫情“重灾区”。项目数据显示，截至去年12月底，全美长期护理机构报告的新冠确诊病例累计已超过100万例；去年12月是该项目统计长期护理机构相关数据以来新冠死亡病例最多的一个月。

尽管美国多项疫情数据刷新纪录，但该项目指出，受圣诞和新年假期数据统计滞后影响，目前的数据可能还未完全反映疫情真实状况。一些公共卫生专家此前预测，美国新年假期之后，新冠发病率、病亡率等可能大幅上升。

据美疾控中心最新数据，目前全美已发现52例感染英国报告的变异新冠病毒的病例，分别出现在加利福尼亚州、佛罗里达州、科罗拉多州、佐治亚州和纽约州，其中加州共报告26例，数量最多。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，美国是全球新冠累计确诊和累计死亡病例数最多的国家，截至美国东部时间7日晚，该国累计确诊病例超过2154万例，累计死亡病例超过36.4万例。

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