人民网乌兰巴托1月8日电（记者霍文）8日11时，蒙古国国家传染病研究中心检验部主任阿木巴色勒玛通过视频通报说，过去24小时对14225人进行核酸检测，新增33例新冠肺炎确诊病例，均在乌兰巴托，包括军事中心医院医护人员2例。该国累计报告1395例新冠肺炎确诊病例，累计治愈896例，累计死亡2例。

据蒙卫生部统计数据，累计报告1395例新冠肺炎确诊病例中，境外输入408例，本土关联病例897例，恩赫萨仁疗养院49例，国家传染病研究中心医护人员23例，军事中心医院医护人员16例，国家肿瘤研究中心医护人员2例。

2020年11月中旬以来，蒙古国首都乌兰巴托及色楞格等1市6省陆续出现本土关联病例。累计本土关联897例中，乌兰巴托571例，色楞格省217例，达尔汗乌拉省45例，鄂尔浑省25例，东戈壁省32例，戈壁苏木贝尔省4例，后杭爱省3例。

根据疫情防控形势，蒙古国去年11月12日6时至12月14日6时实施疫情防控全民戒备状态。12月23日6时起首都乌兰巴托再次实施疫情防控全民戒备状态，期间除医疗、电力、供水、通讯等15个行业不受限制，其余行业全部停业，并采取严格禁足措施。为有效防控疫情，蒙政府1月4日决定将首都疫情防控全民戒备状态延长5天至11日6时。

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