人民网布鲁塞尔1月8日电 （记者任彦）“我的中国故事”摄影展正在卢森堡中国文化中心官网及其社交媒体展出。在线浏览一幅幅精美的图片，犹如徜徉在一个展示当代中国的画廊之中。

本次摄影展由卢森堡中国文化中心与中卢商会共同主办。据卢森堡中国文化中心主任张晶介绍，参展照片都是“我的中国故事”摄影比赛获奖作品，分别拍摄于北京、上海、江苏、湖南、新疆、四川、香港等地，内容涵盖了中国的自然风光、名胜古迹、人文风情、都市风貌等，全方位呈现了一个历史悠久、景色秀丽、人民幸福的中国。

摄影比赛面向当地民众广泛征集照片，共收到百余幅参赛作品。主办方从中挑选出56幅优秀作品，在卢森堡中国文化中心官网及其社交媒体展出，通过网络投票的方式选出30幅人气最高的作品。卢森堡摄影家鲍瑞斯·劳德和《中国摄影家》杂志的专业摄影师受邀作为专家评审，评选出了一、二、三等奖。

获得一等奖的作品是一幅展示江南水乡的照片，小桥流水，粉墙黛瓦，树木葱郁，烟雨蒙蒙，画面恬静，充满诗情画意。摄影者玛丽安·范兹是卢森堡的一位老者，她在2006年第一次去中国旅游，从那以后几乎每年都要去中国一趟。“中国太美了，每次去都不想离开。”她对人民网记者说，“我给自己定了一个走遍中国的计划，到现在为止差不多游历了中国所有的省。最让我着迷的是中国多姿多彩的文化，只有身在其中才能充分感受到她的魅力。”

两幅摄影作品获得二等奖，其中一幅构图十分讲究，近景是一座古建筑的屋顶，屋角的檐部向上翘起，若飞举之势。越过飞檐放眼望去，远处是耸入天际的一座摩天大楼。“我在中国旅行，一个非常强烈的感受是传统与现代的和谐共生，我在上海拍的这张照片很有象征意义，生动地反映出蓬勃发展的现代化中国与安静祥和的传统中国有机结合在一起。”摄影者马克·埃弗拉德说，“北京的奥运村给我留下了深刻的印象，开阔的广场，宏大的建筑，以及晨练的人们。”

“这个摄影比赛是卢森堡和中国之间一种非常生动形象的文化交流形式。”劳德说，每一幅照片都是拍摄者和中国“亲密接触”的结果，呈现的都是拍摄者眼中的中国，讲述的都是拍摄者个性化的中国故事，这样的故事更容易被卢森堡民众理解，从而可以更好地认识中国，改变过去对中国的刻板印象。“通过评选参赛作品，我的眼前出现了一个美丽且活力四射的中国，一个人与自然和谐发展的中国。”

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