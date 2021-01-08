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东京再次进入紧急状态 日本首相表示决心举办奥运会

2021年01月08日08:43 | 来源：新华网
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新华社东京1月7日电（记者王子江）日本首相菅义伟7日宣布东京都及其周边三县进入为期一个月的紧急状态，但他同时重申，日本政府举办东京奥运会的决心不变。

菅义伟在当天举行的新闻发布会上说：“我决心举办一届安全放心的奥运会。”他表示，一旦疫苗开始在日本大规模接种，相信日本民众对奥运会的热情肯定会增加。

自从2020年9月担任日本首相以来，菅义伟已经在很多场合下发表过同样的讲话，进入2021年以来的7天里，他已经在三个不同的场合表达了奥运会如期举办的决心，前两次分别是在1日的新年致辞和4日的首相府新闻发布会上。

日本最近新冠疫情形势急转直下，确诊病例连续创下纪录，而病例主要集中在以东京为中心的首都圈。菅义伟当天宣布，8日至2月7日东京都及其周边的神奈川县、埼玉县、千叶县进入紧急状态，这也是继去年4月以后日本第二次发布紧急状态。根据要求，举办大规模活动时入场人数不超过场馆容量的一半（上限5000人）。去年9月开始，由于疫情减缓，日本政府一度放宽了体育比赛的入场人数，有些足球和棒球比赛的入场人数甚至达到数万人。

疫情的恶化给东京奥运会带来了严峻的考验，按照东京奥组委去年底制定的计划，奥运会测试赛将在3月4日重启，第一项比赛是国际泳联花样游泳奥运会预选赛，这场比赛原本会有外国运动员到场，现在看来前景并不乐观。

(责编：艾雯、燕勐)

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