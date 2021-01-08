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澳发现首个感染变异新冠病毒的本土病例

2021年01月08日08:37 | 来源：新华网
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新华社悉尼1月7日电（记者郝亚琳 岳东兴）澳大利亚昆士兰州卫生部门7日说，该州当天报告的一例本土新冠病例的病毒基因测序显示，该病例感染了英国发现的变异新冠病毒。当地媒体称这是澳首个感染变异病毒的本土病例。

患者是一名20多岁的女性，在昆士兰州首府布里斯班的隔离酒店中做清洁工作，于6日确诊。她是该州时隔100多天后发现的首个本土感染病例，也是全国7日报告的唯一本土病例。

根据联邦卫生部最新数据，澳大利亚累计确诊28547例，累计死亡909例。

据《澳大利亚人报》报道，该病例是澳首个感染变异新冠病毒的本土病例。此前，新南威尔士州、南澳大利亚州、西澳大利亚州等地仅在英国来的旅客中发现有人感染了变异病毒。

昆士兰州卫生部门称，有证据显示这种变异新冠病毒的感染力会增强70%，因此该州卫生部门正迅速行动。目前，布里斯班部分区域的养老院、医院、残疾人服务机构和惩教机构已限制访问。

这一病例也再次引发了舆论对澳当前抗疫政策的担忧。此前卫生部门认为变异新冠病毒对本地社区尚未构成很大威胁，因此并未禁止来自英国的人员入境。澳总理莫里森6日在社交媒体上表示，将于8日召开内阁特别会议商讨应对变异新冠病毒的措施。媒体称，此次会议可能会建议所有来自英国的旅客登机前接受快速病毒检测。

(责编：艾雯、燕勐)

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