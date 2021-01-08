人民网华盛顿1月7日电（记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月7日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊21503004例，死亡364218例。过去24小时，美国新增确诊277825例，新增死亡4241例。

美国有线电视新闻网报道说，6日，美国报告新冠死亡病例3865例，这是疫情暴发以来美国单日死亡病例的新高。与此同时，美国住院新冠患者人数达到132476人，再次刷新最高纪录。报道形容说，美国各地医院“被新冠患者淹没”。此外，美国疾控中心预测，到1月底，美国死亡病例将达40.5万至43.8万。

加州的住院患者、死亡病例激增，医疗系统难以应对需求。洛杉矶县卫生局局长芭芭拉·费勒在一份声明中说：“这是一场史无前例的卫生危机……现实是，由于社区传播率很高，我们需要花更多的时间来减缓传播。”

美国疾控中心7日表示，美国有约590万人接种了第一剂新冠疫苗。美国有线电视新闻网报道说，这远远没有达到美国联邦政府承诺的水平。此前，美国联邦政府“曲速行动”的官员承诺去年12月底前完成2000万人接种。肯塔基州公共卫生专员史蒂文·斯塔克表示，“我们承诺过高，而交付不足”。宾夕法尼亚州卫生部长雷切尔·莱文表示，“重要的是，不要设定不切实际的期望，否则会让公众失望”。

(责编：苏缨翔、常红)