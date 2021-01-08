新华社苏瓦1月7日电（记者张永兴）位于首都苏瓦市中心的斐济中国文化中心7日举行活动，庆祝中心成立五周年。

斐济中国文化中心是目前中国在南太平洋岛国地区设立的唯一一家文化中心。当年曾见证其成立的斐济教育、文化遗产和艺术部长罗茜·阿克巴尔在出席活动时说，斐济中国文化中心犹如一座“友谊之家”。自诞生以来，文化中心快速发展，举办了一系列有意义的活动，已经在斐中人民之间建起了一座友谊与理解的桥梁。

年过七旬的斐中友好协会秘书长贝尔纳黛特·加尼劳曾多次访问中国。她对新华社记者说：“过去5年，斐济中国文化中心积极从事文化交流活动，在邀请大量中国艺术团组访问斐济的同时，也积极邀请许多斐济文化官员与艺术家去中国参观学习，真正实现了相互尊重与交流互鉴，有力推动了两国文化交流与合作。”

中国驻斐济大使钱波当天表示，中方愿同斐方携手努力，继续加强双方人员往来和文化交流，增进两国人民的相互了解和友谊，推动中斐全面战略伙伴关系行稳致远。

斐济中国文化中心主任孙杰告诉新华社记者，中国和斐济在文化交流上有许多可以互相学习和借鉴的地方，“中心今后将根据疫情新常态，在工作中开拓创新，将文化交流工作抓好抓实，为中斐友谊添砖加瓦”。

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