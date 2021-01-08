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世卫专家：变异新冠病毒将成2021年新挑战

2021年01月08日08:34 | 来源：新华网
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新华社哥本哈根1月7日电（记者林晶）世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格7日在哥本哈根举行线上记者会时说，进入2021年世界拥有了疫苗等应对新冠疫情的新工具，但同时也面临病毒变异等新挑战。

克卢格说，世卫组织欧洲区域办事处负责的53个国家中，已有22个国家发现了变异的新冠病毒毒株。变异病毒传染性更强，引发病症的严重程度并无变化。如果不加强控制以减缓其传播，将对当前已承压的医疗系统产生更大影响。

他呼吁各国提高警惕，调查和跟踪异常的快速传播事件、意外的疾病表现或重症，加大对变异病毒的系统性测序力度并利用测序数据来推动早期预防，以及更多分享数据。

根据世卫组织欧洲区域办事处数据，欧洲地区目前有超过2.3亿人生活在全国封锁中，还有一些国家将在接下来几周宣布封锁措施。超过四分之一的欧洲国家新冠感染率非常高，卫生医疗系统承受巨大压力。

克卢格呼吁各国继续坚持戴口罩、限制社交聚会人数、保持社交距离和洗手，辅以恰当的病毒检测和追踪等防疫措施。

(责编：艾雯、燕勐)

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