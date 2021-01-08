美国全国制造商协会6日呼吁美国副总统迈克·彭斯考虑动用相关宪法修正案解除总统唐纳德·特朗普的职务。

【高调决裂】

全国制造商协会首席执行官杰伊·蒂蒙斯说，彭斯“应认真考虑与内阁合作，动用宪法第二十五修正案以维护民主”。

要动用美国宪法第二十五修正案，副总统和多数内阁成员需要声明总统无法履行职责，届时将由副总统代理总统职务。特朗普可以声称自己能够正常履职，如果彭斯和多数内阁成员不反对，特朗普可重获权力；如果彭斯和多数内阁成员反对，则交由国会判断。

全国制造商协会创立于1895年，是美国最具影响力的商业团体之一，代表50个州的制造商，政治立场倾向于共和党。

美国有线电视新闻网报道认为，这份声明给美国商界与特朗普的决裂划上惊叹号。

耶鲁大学首席执行官领导力学院创始人杰弗里·索南费尔德说：“商界每个人都感到恐惧。”索南费尔德认同全国制造商协会呼吁彭斯和内阁解除特朗普总统职务，“商界将增援他们”。

摩根大通公司首席执行官杰米·戴蒙谴责发生在华盛顿的暴力，认为这不是人民和国家应有的样子，“我们比这更好，我们选举的领导人有责任呼吁结束暴力、接受结果……支持权力和平过渡”。

美国国会6日举行参众两院联席会议，对2020年总统选举各州选举人团计票结果进行统计认证。会议开始后，特朗普的支持者闯入国会大厦并与警方发生冲突，导致会议中断。

【昔日拥趸】

美国有线电视新闻网认为，全国制造商协会发出这一声明令人震惊，因为该团体曾公开支持特朗普，拥护特朗普推出的减税政策。

2018年，时任国会众议院筹款委员会主席凯文·布雷迪说，没有全国制造商协会和蒂蒙斯的支持，特朗普的减税政策不可能实施。蒂蒙斯自2011年起担任全国制造商协会首席执行官。

OpenSecrets网站提供的数据显示，在2020年美国大选期间，全国制造商协会为共和党国会议员候选人捐款16.5万美元，相当于这一组织捐款的72%。（卜晓明）（新华社专特稿）

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