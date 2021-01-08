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美媒称内阁成员讨论解除特朗普总统职务

2021年01月08日08:28 | 来源：新华网
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美国媒体6日报道，在美国总统唐纳德·特朗普的支持者冲击国会后，特朗普的内阁成员讨论了动用宪法第二十五修正案条款令其提前下台的可能性。

当选总统约瑟夫·拜登定于1月20日宣誓就职，特朗普余下任期不足两周。

要动用美国宪法第二十五修正案，副总统和多数内阁成员需要声明总统无法履行职责，届时将由副总统迈克·彭斯代理总统职务。特朗普可以声称自己能够正常履职，如果彭斯和多数内阁成员不反对，特朗普可重获权力；如果彭斯和多数内阁成员反对，则交由国会判断。

美国有线电视新闻网以多名不愿公开姓名的共和党高层为来源报道，他们讨论了动用宪法第二十五修正案解除特朗普总统职务的可能性，说特朗普“失控”。

美国哥伦比亚广播公司记者玛格丽特·布伦南说，眼下没有正式文件提交给彭斯。美国广播公司记者凯瑟琳·福尔德斯说，“多个”消息源告诉她，有过让特朗普提前下台的讨论。

特朗普5日向彭斯施压，要求他在6日主持国会参众两院联席会议时推翻总统选举结果，但没有得到彭斯响应。

众议院司法委员会多名民主党籍议员致信彭斯，敦促他采取行动罢免特朗普，说特朗普“试图破坏我们的民主”。

民主党籍众议员凯瑟琳·赖斯在社交媒体推特上说，特朗普对民主构成“迫近的威胁”，必须“立即下台”。

除动用宪法第二十五修正案以外，国会议员还可以通过弹劾提前罢免特朗普。

民主党籍众议员伊尔汉·奥马尔6日证实，她正在起草文件以弹劾特朗普。不过，在美国科罗拉多大学宪法学教授保罗·坎波斯看来，动用宪法第二十五修正案令特朗普提前下台更为恰当，“彭斯可以立即代理总统，而弹劾定罪可能耗上至少数天”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

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