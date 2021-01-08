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印尼新冠肺炎新增确诊病例9321例再创新高

2021年01月08日08:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达1月7日电（记者张杰）印尼政府新冠肺炎疫情官方网站1月7日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至797723例，新增9321例再创新高。目前，有659437名患者被治愈，另有23520例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者6924人，死亡病例增加224例。

印尼医生协会人力资源负责人哈里克近日向媒体表示，印尼在2020年12月至2021年1月初的新冠疫情状况十分严重：“不仅仅是新冠确诊者急速增加，死亡人数也急速增加。”“目前很多地区的新冠患者治疗室已满，患者很难获得医疗服务。”印尼卫生医疗系统“正在面临严重危机“。

根据印尼医生协会的数据，截至2021年1月4日18时，雅加达、茂物、德波、丹格朗、勿加泗及东爪哇的泗水等地的新冠医院重症监护室（ICU）床位占用率已达100%。而根据印尼新冠工作组的数据，印尼所有省份的新冠医院重症监护室（ICU）床位占用率以及隔离观察室床位平均占用率已达67.61%。

(责编：苏缨翔、常红)

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