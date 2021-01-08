美国在世前总统6日分别发表声明，谴责现任总统唐纳德·特朗普的支持者暴力冲击国会大厦、打断认证总统选举结果的参众两院联席会议。

共和党籍前总统乔治·W·布什(小布什)说，他和妻子劳拉“难以置信且沮丧”地在电视上看到“骚乱”画面。

小布什批评说：“自选举以来一些政治领导人不计后果的行为，以及今天显示的对我们的制度、传统和执法机构缺乏尊重让我瞠目结舌。”在他看来，那些冲击国会的人被“谎言和虚假的希望”驱动。

民主党籍前总统贝拉克·奥巴马说，这是“令人作呕和心碎的一幕”。他说，特朗普“持续就一场合法选举的结果毫无根据地撒谎”。

“如果我们认为这件事完全出乎意料，那是自欺欺人。”奥巴马认为，过去两个月来，共和党及其媒体“总是不愿意告诉他们的支持者真相”，结果“激起越来越多暴力”。

另一名民主党籍前总统比尔·克林顿说：“我们的国会大厦、宪法和国家受到前所未有的侵犯。”他认为，四年多的“毒药政治”散播故意编造的假消息、对国家体制的不信任以及让美国民众相互对立，矛盾激化升级为冲击。

现年96岁的民主党籍前总统吉米·卡特说，国会大厦的场景让他“忧心”，这是“国家悲剧”。他期待能和平解决，“让我们的国家能够治愈，像过去两个多世纪那样完成权力和平交接”。（胡若愚）【新华社微特稿】

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