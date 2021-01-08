美国社交媒体平台推特和脸书6日宣布暂时封禁总统唐纳德·特朗普的账户，理由是他的帖文缺乏事实根据并可能产生“暴力风险”。

特朗普遭推特禁言12小时，遭脸书禁言24小时，封禁期间无法登录账户。

特朗普的支持者6日在首都华盛顿示威，要求国会推翻总统选举结果。当天，一些暴力示威者冲进国会大厦，与警方发生冲突，华盛顿当晚实施宵禁。

示威者冲进国会大约两小时后，特朗普在社交媒体发布视频，再次声称选举涉嫌舞弊，但同时让示威者回家。

推特给这条推文打上“有争议”标签，禁止用户评论、点赞和转发，随后予以屏蔽。

6日晚些时候，推特以多次严重违反平台规定为由，宣布封禁特朗普账户12小时。这家社交媒体平台说，由于华盛顿“出现空前暴力局面且仍在继续”，平台要求特朗普删除三条推文，否则将继续禁言。

脸书及旗下社交媒体平台照片墙宣布封禁特朗普账户24小时，视频共享网站优兔6日删除一条特朗普的类似视频，暂时没有对特朗普账户采取其他限制举措。

脸书副总裁盖伊·罗森说，特朗普的视频“助长而不是减少眼下的暴力风险”，平台删除视频是“恰当紧急举措”的一部分。

路透社援引对公共帖文的研究数据报道，包括特朗普支持者、白人民族主义者、选举“阴谋论”热衷者在内的多个团体打算6日集会，这一背景下，多个社交媒体平台上的暴力言论和涉及武器的建议最近三周显著增加。

民权团体“反诽谤联盟”和“改变颜色”指认“由白宫直接散播的恐惧和不实信息”导致国会遭示威者冲击，呼吁社交媒体平台永久封禁特朗普账户。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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