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2021年非洲大陆自贸区将推出非盟护照

2021年01月08日08:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡1月7日电 （王磊）据南非当地媒体7日报道，非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）预计将于2021年推出新的非盟护照。分析师Justice Malala表示，这对AfCFTA至关重要，将大大缓解非洲各国间的旅行压力。

据悉，该计划于2016年正式启动，但由于各种延误以及新冠肺炎疫情影响了其原定于2020年的推广安排。其主要目标之一是免除持证人必须为非洲所有55个国家取得签证。Malala说，目前只有非洲各国政府领导人、外交官和非盟官员获得了该护照。

尽管疫情导致原定于去年7月启动的非洲大陆自贸区延迟至2020年1月1日，但目前非洲各国的旅行限制大多被取消，再加上首次批准并计划部署新冠疫苗，预示着非洲大陆自由贸易区的顺利运行。

2018年3月21日，44个非洲国家签署了非洲大陆自贸区框架协议，该协议于2019年5月正式生效。在非盟的55个成员国中，已经有54个成员国签署了该协议。根据《2063年议程》，非洲大陆自贸区的主要目标是建立一个商品和服务市场，促进人员流动，促进工业化，促进可持续和包容性的社会经济增长。

(责编：苏缨翔、常红)

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