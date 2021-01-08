美国国会大厦6日遭示威者冲击后，第一夫人梅拉尼娅办公室主任等白宫高级助理请辞。知情人士披露，总统唐纳德·特朗普安全团队多名成员也考虑辞职，包括总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩。

【“最后一根稻草”】

第一夫人办公室主任斯蒂芬妮·格里沙姆6日发表声明，宣布辞职：“在白宫为国效力是一种荣誉，我对能参与特朗普夫人援助各地儿童的任务感到非常自豪，对本届政府取得的诸多成就感到骄傲。”

格里沙姆曾任白宫新闻秘书，后调至白宫东翼在梅拉尼娅身边办事。她没有说决定辞职是受国会大厦遭暴力冲击影响。路透社援引知情人士的话报道，国会遭冲击是促使格里沙姆请辞的“最后一根稻草”。

特朗普的支持者6日在首都华盛顿示威，要求国会推翻总统选举结果。一些示威者冲进国会大厦，与警方发生冲突。

华盛顿警察局长罗伯特·康蒂说，冲突中一名女子中弹身亡，另有一名女子和两名男子在急救过程中死亡。至少14名警员受伤，52名示威者被逮捕。华盛顿当晚实施宵禁。

【或触发离职潮】

两名知情人士告诉路透社记者，白宫社交秘书里姬·妮切塔、副新闻秘书莎拉·马修也已辞职。白宫内部传言称，白宫办公厅副主任克里斯·利德尔可能也准备辞职。白宫拒绝回应这一报道。

特朗普的国家安全事务助理奥布莱恩同样考虑辞职。

特朗普的支持者和他本人先前施压副总统迈克·彭斯在国会参众两院联席会议上推翻总统选举结果。彭斯6日发表声明说，法律没有授权他这么做。特朗普随后在社交媒体发文，批评彭斯“没有勇气为保卫我们国家和宪法做应该做的事”。

奥布莱恩则罕见地维护彭斯，称赞彭斯在遭特朗普斥责后展现勇气，“我为与他共事感到骄傲”。

按照美国有线电视新闻网的说法，特朗普不愿意谴责支持者冲击国会，显然令白宫幕僚发生动摇。

特朗普在一段经由社交网络发布的视频中对示威者说：“我清楚你们的痛苦，我知道你们受了伤。我们的选举被窃取了……大家现在必须回家，我们必须保持平和，必须遵守法律和秩序。”

国家安全事务副助理马修·波廷杰已于6日下午辞职。波廷杰则告诉身边人，就辞职一事，他没什么好考虑的。（陈丹）（新华社专特稿）

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