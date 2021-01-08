新华社巴黎1月7日电（记者徐永春）法国总理卡斯泰7日说，鉴于新冠疫情依然严峻，法国将推迟开放餐馆和博物馆等公共场所。

卡斯泰当天在新闻发布会上说，自2020年底以来，新冠病毒传播趋势加剧，公共卫生状况远未回归正常，因此不能放松警惕。博物馆、电影院和体育馆等文化体育场所将至少关闭至1月底，餐馆和酒吧将至少关闭至2月中旬。

卡斯泰说，法国疫苗接种工作已于2020年12月27日启动，标志着“抗疫新阶段的开始”。法国目前已为大约4.5万人接种了疫苗，预计到1月底将累计完成100万人的疫苗接种。他表示，法国将加快新冠疫苗接种工作，到1月底前将设立600个疫苗接种中心，75岁以上老人1月18日起可以开始预约。此外，法国已预订大约2亿剂新冠疫苗，将在今年陆续投放使用。

法国卫生部长韦朗当天在新闻发布会上说，变异新冠病毒令人担忧，来自英国、南非的人员入境法国时须提供出发前72小时内新冠病毒核酸检测阴性证明。

法国原本计划从2020年11月28日起分三个阶段解除封禁措施。第三阶段“解封”措施计划于2021年1月20日起实施，如果每日新增确诊病例保持在5000例以下，法国将恢复开放体育馆和餐馆等公共场所。

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