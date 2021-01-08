本报北京1月7日电 （记者肖新新）外交部发言人华春莹7日表示，一段时间以来，特朗普政府内少数反华政客不断上演“最后疯狂”，不择手段利用所剩任期蓄意破坏中美关系，服务其个人政治私利。这种伎俩逆历史潮流而动，违背两国人民友好民意，必将遭到历史的惩罚。

当日例行记者会上，有记者问：美国国务卿蓬佩奥发表声明称，被香港警方拘捕的50余人应该被立即无条件释放，美方将考虑制裁执行这项行动的个人和实体，并对香港驻美经济贸易办事处实施限制，对“破坏”香港民主进程的官员立即采取额外行动。美国要把香港人民从中国共产党“压迫”中解救出来。为此，美常驻联合国代表克拉夫特将访台。中方对此有何评论？

华春莹表示，蓬佩奥上述声明严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政和司法主权，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的事实。”华春莹说，美方在中美建交公报中也就此作出明确承诺。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯和明确的。

华春莹表示，香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都没有法外特权。有法必依，违法必究，是法治的基本要求。我们坚定支持香港特区有关部门依法打击违法犯罪行为，坚决反对任何国家、任何组织、任何个人以任何方式干预香港事务、干扰香港法治。

“我们敦促美方立即停止干涉中国内政、损害中方利益、破坏中美关系的言行。中方将采取一切必要措施坚决维护自身主权、安全利益。美方必将为其错误行为付出沉重代价。”华春莹说。

近日有几家美国媒体报道指出：“蓬佩奥的谎言太多了，多到连一份报纸都不足以记录他所有的谎言”。华春莹说：“我也注意到社交媒体上流传着一句调侃，‘如果美国看到美国正在对美国做的事，美国肯定会谴责美国，并鼓动解放美国’。蓬佩奥先生是不是应该考虑一下如何制裁自己？”

《 人民日报 》（ 2021年01月08日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)