本报驻南非记者 李滢嫣

在南非中车大连德班有限公司58号项目车间，23岁的当地女孩温蒂·侬迦布头戴工帽，手拿图纸，穿梭于机床之间，协助中方项目经理与当地操作工沟通。她不仅当翻译，还负责察看各项设备的精准操作运行。

大约一年前，温蒂还是南非鲁班工坊的一名学员。培训结束后，她通过南非中资企业与鲁班工坊之间搭建的人才通道，顺利进入中车大连德班有限公司工作，成为一名项目助理。凭借积累的机械专业知识和语言功底，温蒂很快适应岗位要求，工作得心应手。“在鲁班工坊，我学到了扎实的技术，职业规划更加明晰。”温蒂说。

南非鲁班工坊是天津职业大学和南非德班理工大学紧密合作的成果，2019年12月揭牌运行以来，首期设立增材制造技术和物联网技术两个专业，开展职业教育实训和创新项目。这里也是南非“汉语+”职业技能培训中心和实践基地，通过与南非中资企业签订人才定向输送协议，为学员就业提供保障。目前，南非鲁班工坊已接收近千名学员，已向各类企业输送数百名员工。

“鲁班工坊为南非带来了中国高等职业教育培养人才的良好模式，完善了实训条件，培养出不少复合型人才。”德班理工大学校长杉德瓦·姆坦博说。

“在防疫物资紧缺时，鲁班工坊给我们送来一批特殊的口罩——它们都出自工坊的年轻人之手。”德班市长托马斯·卡翁达表示。疫情发生后，鲁班工坊动员师生，运用3D打印技术，通过工坊内的增材制造设备，迅速制作了4000个防护口罩，免费分发到当地医院、养老机构、紧急救助机构等。师生们还设计出一款空气质量检测应用软件，为当地政府部门决策提供相关数据支持。卡翁达说：“鲁班工坊带来了先进技术，助力德班科学抗疫。”

2020年以来，鲁班工坊在尼日利亚、埃及、乌干达、科特迪瓦、马达加斯加等国陆续开班。鲁班工坊结合非洲各国经济发展、资源产业等情况，因地制宜，开设了新能源、机电一体化、铁道运营、中医药等七大类共23个专业。德班理工大学副校长莫约说：“非洲目前最紧缺的就是技能型人才，鲁班工坊让许多南非青年学到技能，找到工作，并在岗位上发挥重要作用。这样的工坊越多越好！”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年01月08日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)