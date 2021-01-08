本报驻南非记者 吕 强

在肯尼亚港口城市蒙巴萨，一座浮桥犹如银色长龙纵贯南北，连接起蒙巴萨主岛和南岸地区。桥上，小商贩肩挑、头顶着各种商品在售卖，游人开心地与新桥合影。桥的两端是客运站，乘客来来往往。“大桥通车后，我们的生活更加便利，这里更热闹了。”当地居民姆瓦希波尼说。

蒙巴萨利科尼浮桥由中国路桥工程有限责任公司（中国路桥）承建，今年1月1日正式通车。肯尼亚总统肯雅塔在该项目完工典礼上表示：“对蒙巴萨民众来说，这是最好的新年礼物。”

蒙巴萨是肯尼亚第二大城市，商贸活跃、交通繁忙，但南部地区和主岛通行不畅是“老大难”问题。浮桥建成之前，往返两岸只能靠轮渡，人员、交通工具以及各种货物混运，经常拥挤不堪。“轮渡上，手推车、摩托车等和行人全都挤在狭小的空间里，交叉感染的风险很大。”肯尼亚主流媒体《星报》在报道中指出，利科尼浮桥作为一项重要工程在疫情防控期间及时投入使用，将有效降低病毒传播风险。

中国路桥于去年9月启动施工，不到3个月即完成工期。因钢管桩施工、贝雷桥安装、浮箱拼接等工序均需占用主航道，项目部在做好疫情防控基础上，与当地港务局建立沟通协调机制，根据通航动态，积极抓住窗口期作业，最大限度降低对日常交通的影响。浮桥主要由浮箱、钢栈桥及引桥三个部分组成，全长1953米。桥上设有6米宽的人行通道，还设有186米可开启段，可以遥控操纵浮桥的开合，方便进出港船舶顺畅通行。

浮桥的建成实现了人货分流，与现有的轮渡服务互为补充，日通行量可达30万人次。“我们一直在期盼这一天！”当地居民玛莎·阿提诺说，以前往返两岸乘轮渡至少需要45分钟，现在走浮桥不到10分钟，两岸民众的出行困难得到了有效缓解。目前，肯尼亚港务局、公路管理局等部门在协调沟通航运及通勤时间，力图最大化利用好浮桥功能。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年01月08日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)