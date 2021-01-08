本报驻俄罗斯记者 殷新宇

日前，中俄总理第二十五次定期会晤联合公报指出，共同推动黑河—布拉戈维申斯克公路大桥尽快通车，实施跨黑龙江（阿穆尔河）索道建设项目。

跨黑龙江（阿穆尔河）索道建成后，两地民众单程只需6分钟即可到达对岸。这些项目正是中俄跨境交通设施建设不断提速的缩影。中国东北地区和俄罗斯远东地区（中俄“东北—远东”）合作正迎来新的发展契机，为深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系注入动能。

畅通人员货物通道

俄罗斯远东开发公司日前发布消息称，按照设计方案，跨黑龙江（阿穆尔河）索道全长973米，包括4条线路。俄方还将建设文化活动平台、商务交流区等一系列配套设施。俄罗斯阿穆尔州州长奥尔洛夫表示，该项目运行后，将克服气候环境对口岸运输的制约，有效缓解口岸运输压力，大幅提高旅客通关效率，促进双方交通基础设施互联互通，深化俄远东地区与中国东北地区合作。

近年来，中俄两国跨境交通设施建设取得诸多成果。黑河—布拉戈维申斯克公路大桥建成，具备过货条件；跨境铁路桥同江—下列宁斯阔耶大桥有望于今年完工；“滨海1号”和“滨海2号”国际运输通道过境运输合作持续开展，“滨海2号”将进行无人驾驶通道的可行性研究……这些项目将进一步打通物流和人员往来通道，为深化中俄合作打好基础。

“俄中地区间一系列重大基础设施建设的快速推进，有助于双边经贸往来更加便利通畅。”俄罗斯人民友谊大学副教授季莫费耶夫表示，俄中地区间基础设施互联互通水平的提升，将大幅降低两地货物运输时间和成本，释放俄中“远东—东北”合作潜力，带动俄远东地区发展。

俄罗斯对外经济银行第一副行长采霍姆斯基表示，该行正考虑投资俄中跨境索道等基础设施项目。他认为，交通条件的改善，将有助于俄远东地区和中国东北地区进一步加强经贸合作、扩大投资，双方合作前景将更加广阔。

共同实现更快发展

2020年，俄罗斯政府批准远东发展国家规划。规划将在2035年前分3个阶段实施，以加速经济社会发展，提高远东居民生活水平。俄远东和北极发展部前部长亚历山大·科兹洛夫表示，俄中“远东—东北”合作在路桥建设、能源、北极航道、工业、农林等领域深入开展，项目推进顺利。

季莫费耶夫表示，俄政府已在远东地区建立了吸引国内外投资以及支持出口导向型产业的相关机制，通过一系列优惠措施，吸引了包括中国在内的大量外国投资。依托俄中跨境公路桥和铁路桥，俄罗斯还计划建设运输、物流综合体以及旅游设施，并与中方开展更多合作项目，推动实现更快发展。

两个月前，中国黑龙江自贸区绥芬河片区涉及俄产品再加工的3个项目集中开工：进口俄罗斯优质面粉、蜂蜜等农产品用于发展食品加工业，进口槲寄生、防风、黄芪等中药材用于深加工，进口俄罗斯木材用于生产家具。黑龙江省不久前提出，将全面提升对俄合作承载能力，建设服务全国对俄合作的“云上”综合服务平台，打造跨境产业链和产业聚集带。

黑龙江自贸区于2019年设立，涵盖哈尔滨、黑河和绥芬河片区，后两个片区都位于中俄边境地区。在俄罗斯驻华大使杰尼索夫看来，黑龙江自贸区独特的地理区位、与俄方的密切来往，有助于吸引两国更多企业入驻。自贸区框架内的基础设施建设将为两国企业加强合作提供新机遇，也将推动俄中在科技、农业、金融和贸易等领域的合作。

务实合作潜力巨大

绥芬河市与俄罗斯滨海边疆区接壤。在绥芬河市的伊戈尔市场，俄罗斯巧克力、啤酒、面粉等物品摆满货架，商户、快递员正忙着打包、发货，一派热火朝天的景象。经营进口生意的赵丙良主要售卖俄罗斯食品，“像俄罗斯麦麸、玉米片等，在中国市场都卖得很好”。

行走在绥芬河街道上，随处可见中俄双语牌匾。一辆辆满载俄罗斯商品的车辆从绥芬河驶出，奔赴中国其他地区。2020年前10个月，仅绥芬河口岸就进口俄罗斯农副产品8.47万吨，较往年大幅提升，创下该口岸恢复边贸以来的农副产品进口交易量纪录。哈尔滨、长春、绥芬河等东北城市设立跨境电商综合试验区，相关优惠政策带动了中俄两国电商跨境合作。

中国海关总署数据显示，2020年1—11月，中俄双边贸易额约974亿美元。中国医疗器械、电子、轻纺产品对俄出口实现增长，天然气、铁矿石等大宗商品自俄进口量快速增长。自俄农产品进口继续保持两位数增长，大豆进口量价齐增，俄冷冻和冰鲜牛肉已获准对华出口。电子商务、服务贸易、中欧班列的发展潜力在疫情防控期间更加凸显。

俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫表示，中国是俄远东地区的重要合作伙伴，俄方将与中方进一步加强基础设施互联互通，推动“远东—东北”合作取得更多积极成果。

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，尽管面临疫情影响，中俄双边经贸合作基本面仍保持总体稳定，展现出较强韧劲和发展潜力，呈现出双边贸易势头不减、结构日益多元、经济技术合作继续推进、地方合作展现活力等亮点。两国在能源、农业、数字经济等领域合作潜力巨大、前景看好。相信2021年中俄双边经贸合作将取得更加丰硕的成果。

（本报莫斯科1月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月08日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)