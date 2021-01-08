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透明口罩在法国受欢迎（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻法国记者  葛文博
2021年01月08日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　由于法国新冠肺炎疫情形势依然严峻，法国政府要求民众在人群密集的室内和公共区域佩戴口罩。一些教育工作者认为，传统口罩不便于低龄儿童通过教师的面部表情学习发音规则，听力障碍人士也无法通过读取唇语有效交流。透明口罩应运而生，受到民众欢迎。

　　这种透明口罩呈窗口形，上、下部分均使用传统布料或者医用熔喷布，中间加装塑料透明罩，大小约为口罩总面积的一半，兼顾透气性和透明度。该款口罩分为成人款、儿童款，售价8至15欧元，可洗涤并重复使用至少20次。

　　法国透明口罩生产企业Odiora公司负责人比罗表示，面部表情能增进人际互动，透明口罩因此需求巨大。另一家透明口罩生产企业负责人维道斯基表示，该产品收到残障人士家庭、餐饮业、酒店业、养老院等各界订单，校园和大型企业更成为“大客户”。

　　比罗表示，该产品供不应求，订单量已饱和，企业甚至需要招聘人手。另一生产商负责人吕马蕾也介绍说，公司虽然扩大了近1倍产能，产量仍难以满足市场需求。法国残疾人咨询委员会也敦促政府与企业合力提升透明口罩产量，满足社会需要。

　　不过，目前的透明口罩只是对传统产品的简单拼装，防雾处理等产品设计细节和用户体验仍需改进，其价格也是传统口罩甚至高防护级别口罩的数倍。业内人士表示，未来可改进透明口罩的设计和制造工艺，压低成本促使价格逐步走低，预计该产品市场前景广阔。法国听力基金会近期上线了一部名为《微笑》的短片，大力宣传透明口罩优势，对产品推广起到积极作用。

　　（本报巴黎1月7日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月08日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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