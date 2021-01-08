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增加政府补贴  促进粮食生产

赞比亚加大农业扶持力度

本报驻南非记者  邹  松
2021年01月08日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　赞比亚总统伦古近日表示，赞比亚2021年在“农民投入支持计划”上的国家预算拨款额将增至57亿克瓦查（1美元约合21克瓦查）。分析认为，这一数字是上一财年拨款额的5倍多，显示出赞比亚努力保障粮食生产的决心。

　　农业是赞比亚支柱产业之一，全国近1800万人口中七成以上是农民。在赞比亚年度财政预算中，农业项目备受关注，特别是针对小农户的“农民投入支持计划”，一直被认为是确保赞比亚粮食生产的关键政策。赞比亚小农户拥有的耕种面积大多小于2公顷，他们既是农业减贫项目的帮扶主体，也是保障粮食安全的重要支撑。

　　“农民投入支持计划”从2009年起开始实施，主要向小农户提供种子和化肥资源。2015年以来，“农民投入支持计划”在政府农业预算中的占比一直超过50%，数百万农民因此受益。

　　根据今年计划，政府将持续改进“电子补助劵”的发放流程，同时大力完善农产品流通环节，确保小农户不被排除在国家战略粮食储备体系之外。赞比亚《每日邮报》日前撰文分析称，“农民投入支持计划”对粮食安全的重要性不仅体现在农业生产领域，更将在农产品流通环节起到保障作用，有利于稳定国家粮食收购价格，保证从小农户手上收购粮食的总量。

　　受新冠肺炎疫情影响，赞比亚去年经济增速放缓，但今年的农业预算同比有所增加。除“农民投入支持计划”外，政府将继续执行“牲畜饲养和再饲养方案”“水产养殖企业发展项目”等一系列政策措施，鼓励更多青年和妇女投入复合型农业生产中。

　　根据赞比亚农业部的数据，赞比亚主要作物玉米2020年获得大丰收，产量达340万吨。专家分析称，这与近年来政府的政策支持密不可分。同时也要看到，赞比亚粮食自给率不到75%，土地开发利用率不到15%，农作物种类单一，90%以上的耕地用于玉米种植。全国普遍缺乏灌溉系统，农作物抗灾能力较弱，粮食单位产量低。联合国粮农组织最新报告认为，从2020年10月至2021年3月间，赞比亚仍将有198万人面临饥饿状态，其中19万人急需食品援助。

　　分析人士指出，赞比亚离确保粮食安全仍有差距，急需开展国际合作。目前，中国同赞比亚在众多农业领域开展深入合作。中国政府提供优惠贷款援建的9个大规模粮仓缓解了赞比亚粮食储备容量不足的情况，中国援助的水井项目和玉米粉厂项目惠及众多当地民众。赞比亚农业部农业司司长彼得·伦古表示，感谢中国长期以来在农业基础设施、农业机械化、农业发展交流等方面给予赞比亚的支持，期待在两国共同努力下，赞比亚农业和农产品市场不断提升竞争力，减少进口依赖。

　　（本报约翰内斯堡1月7日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月08日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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