本报驻泰国记者 孙广勇

近日，中国视频网站哔哩哔哩在海外社交媒体上开通了泰语官方账号，并上架了一款能提供泰语和英语两种界面的手机应用程序。近年来，包括腾讯、爱奇艺等中国视频网站，通过多种方式，加强与东南亚视频网站技术合作。

东南亚地区人口约6.55亿。根据淡马锡、贝恩咨询等联合发布的报告，2020年东南亚地区数字经济规模首次突破1000亿美元，预计到2025年将超过3000亿美元。2019年，东南亚地区音乐和视频订阅总额约6亿美元；到2025年，这一数字有望达到每年30亿美元。

2020年，腾讯收购了马来西亚媒体平台iflix，爱奇艺则聘用了美国奈飞公司高管来拓展亚洲业务。爱奇艺还与马来西亚多家互联网公司、影视公司展开合作，推出多部马来语电视剧，颇受当地观众欢迎。

凭借拥有多部中国和泰国电视剧版权的优势，腾讯视频在海外推出的在线视频平台WeTV在短短半年间，就实现了对泰国、印尼、越南、马来西亚等国市场的覆盖。

作为东南亚人口最多的国家，印尼视频网站市场的潜力正在释放。继腾讯之后，爱奇艺于去年8月通过与印尼媒体集团PT Media Nusantara Citra合作，实现在印尼落地。这些平台根据印尼消费者的偏好调整了产品，以吸引更多年轻用户。

泰国国家行政学院教授派汕表示，东南亚地区经济发展迅速，与中国用户的消费习惯相近。中国不断提升视频网站技术，东南亚国家也处于数字经济转型的关键期，双方合作潜力巨大。这种合作不仅为平台带来商机，还为东南亚相关行业发展创造机遇。

（本报曼谷1月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月08日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)