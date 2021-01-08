本报驻比利时记者 张朋辉

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新年伊始，全球多国进一步收紧疫情防控措施，并推进新冠疫苗接种。世卫组织提醒，当前疫情依然严峻，在各国广泛接种疫苗之前，迫切需要人们继续遵守保持社交距离、佩戴口罩等防疫规定。

世界卫生组织1月5日发布的最新一期全球新冠肺炎疫情周报显示，自2020年12月28日至2021年1月3日的一周内，全球新增确诊病例超过400万例，这是连续3周全球确诊病例超过400万例，显示全球疫情防控形势依然严峻。世卫组织呼吁国际社会加强合作、团结抗击疫情，加大公共卫生投入，支持国际抗疫合作项目。

整体疫情形势依然严峻

当前，多国疫情仍在持续恶化。世卫组织通报，已经在40个国家和地区发现了最早由英国报告的新冠病毒变异毒株。初步研究显示，此变异毒株基本传染数由之前的1.1增加到1.5，但病人症状、重症率、死亡率基本没有变化。此外，还有7个国家和地区发现了首先在南非报告的变异毒株感染病例。专家表示，新发现的变异新冠病毒感染病例给全球疫情防控增加了难度。

世卫组织6日公布的最新数据显示，全球新冠肺炎累计确诊病例超过8500万例，累计死亡病例超过186万例。比利时荷语区鲁汶大学微生物、免疫和器官移植学院院长马克·范·兰斯特分析认为，整体来看，全球疫情仍然没有得到有效遏制，防控形势依然严峻。兰斯特表示，一些国家报告的变异病毒传染性更强，多国在岁末年初处于假期，人员流动大，北半球冬季气温低也不利于疫情防控。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安强调，即便新冠疫苗完全有效，现在谈论何时能完全消灭新冠病毒仍为时尚早。虽然一些国家和地区已经开始接种新冠疫苗，但是接种的人数十分有限，因此不能放松防控力度。在各国广泛接种疫苗之前，仍然要继续保持社交距离，坚持戴口罩等基本防护措施。

多国进一步收紧防控措施

应对疫情挑战，许多国家继续收紧疫情防控措施。欧洲国家吸取此前过早、过快解除限制措施导致疫情反弹的教训，在新年假期期间纷纷采取加大或延长社交限制措施。德国联邦和各州政府1月5日达成新协议，将目前实行的防疫措施延长至1月31日，并将限制疫情严重地区居民的出行范围。德国总理默克尔表示，日前英国报告的变异新冠病毒传播迅速，带来了“新的特殊情况”，必须格外小心，新措施“严厉但绝对必要”。

比利时、奥地利等国在全国范围内实施严格社交限制措施。比利时明显加大了高风险地区入境隔离和核酸检测措施。丹麦1月5日宣布疫情风险等级从4级提升到最高的5级，并于6日起进一步收紧疫情防控措施，公共和私人场所的聚集人数上限将从10人降至5人，公共场所的社交距离要求从1米增加到2米。英国近期多次收紧疫情防控措施，英国首相约翰逊1月4日晚宣布在英格兰实施大范围“禁足”措施，并表示“禁足”将至少持续至2月中旬。

南非总统拉马福萨日前宣布全国疫情防控等级从1级上调至3级，主要措施包括每日21时至次日6时实行宵禁，缩短商店、餐馆、酒吧、文化场所等非必要商业机构的营业时间。泰国、土耳其、以色列、印度等多个国家和地区也实施了更加严格的防控举措。

世卫组织专家表示，世界各地针对新冠病毒已经开展了数百项血清学研究。虽然这些研究仍存在一定局限性，但结果一致表明，全球大多数人仍然对新冠病毒易感。各国应该继续实施严格疫情防控措施，避免感染和死亡人数进一步上升。

新冠疫苗接种持续推进

为防控疫情，多国正加速推动新冠疫苗接种。世卫组织总干事谭德塞日前在记者会上表示，已经有超过30个国家和地区开始对高风险人群进行新冠疫苗接种，科学界已快速行动，建立了疫苗开发的新标准。

中国承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。在全球范围内，中国新冠疫苗研发处于全球第一方阵，在世卫组织注册的疫苗中，中国进入Ⅲ期临床试验的数量最多。当前，阿联酋、巴林、土耳其、泰国、埃及、印度尼西亚、秘鲁等多个国家批准了中国企业研发的新冠疫苗，或与中方签订了疫苗采购协议，着手对本国民众进行免疫接种。

自去年12月起，美国、英国、欧盟等药品监管部门批准新冠疫苗紧急使用申请，并开始按照优先次序开展疫苗接种。目前，世卫组织正在对多款新冠疫苗进行评估，预计将认证更多类型疫苗。世卫组织专家也表示，一些疫苗苛刻的存储条件增加了分发难度，有的国家可能没有满足疫苗储存条件的冷链，初期疫苗产能也远远满足不了需求。此外，美国、欧盟等虽然已经开始接种疫苗，但是接种的速度不如预期。

谭德塞强调，国际社会在疫苗可及性方面必须建立新的标准，并呼吁国际社会支持“新冠肺炎疫苗实施计划”。目前已有190个国家和地区参与该计划。世卫组织表示，希望该计划框架下的首批疫苗于今年第一季度开始交付使用，到2021年年底向全球提供至少20亿剂疫苗。已经有多个中低收入国家和地区向世卫组织提出疫苗供应申请，但该计划仍面临较大资金缺口。世卫组织强调，应该反对“疫苗民族主义”，各国需要共同行动，公平分配疫苗。

德国吕讷堡大学战略管理决策讲师古斯塔夫·奥特岑认为，当前西方医药公司没有足够的经济动力扩大疫苗产能，按照目前的生产计划，至少需要两年时间才能为全球民众提供足够的新冠疫苗，各国政府应该适当干预，推动药企提高产能。

“疫情的应对之道在于各国及全人类团结一致、相互理解、共同努力。”谭德塞呼吁各国总结经验教训，加大公共卫生投入，实现全民健康覆盖及联合国可持续发展目标，更好应对突发公共卫生事件。

（本报布鲁塞尔1月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月08日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)