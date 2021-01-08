巴西国家图书馆内景。

巴西国家图书馆供图

在泰国创意与设计中心图书馆，来访者正在位于二层的材料体验区参观。

泰国创意与设计中心图书馆供图

一位老年读者正在日本高梁市图书馆内阅读。

本报记者 刘军国摄

随着时代的发展，图书馆的功能在不断拓展。数字形态不会也不该成为未来社会唯一的知识获得方式，图书馆蓬勃的生命力仍将继续

日本高梁市图书馆

全年无休方便人们阅读

本报驻日本记者 刘军国

在日本本州西南角的冈山县内，有一座群山环绕的城市——高梁市。由于地理位置较为偏僻，该市近年来人口流失现象较为严重，老龄化问题持续加剧。当前，高梁市人口数量不足3万，其中65岁以上老年人的比例超过40%，人口结构问题成为困扰当地经济社会发展的严重障碍。

为缓解人口流失难题，高梁市政府推出从结婚到育儿无缝对接保障体制、完善住宅租赁服务等多项举措，吸引大学毕业生在这里就业。作为其中一项特色项目，市政府出资20亿日元（1元人民币约合16日元）建造了一座市立图书馆，并于2017年2月正式面向公众开放。高梁市图书馆馆长藤井勇对记者表示，高梁市面临的是日本小城镇普遍存在的社会问题，“我们希望通过图书馆丰富当地居民的业余生活和精神食粮，尤其是培养青少年的文化‘乡愁’，让人们更加了解和依恋家乡，助力缓解高梁市的人口难题。”

高梁市图书馆的所有权隶属于市政府。在运营层面，市政府委托一家名为“文化便利俱乐部”（简称CCC公司）的私营企业负责，每年向该公司交付1.4亿日元的运营管理费用。图书馆设立在高梁市综合设施大楼内，与火车站、公交站等比邻而居，从车站步行不到一分钟即可到达，为前来阅读的民众提供了极大便利。

图书馆总面积近4000平方米，共设置了超过350个阅读座位，在高梁市综合设施大楼内占据了3层楼的空间。大楼二层为图书馆借阅区以及配套的咖啡店、茑屋书店、特产店等休闲设施。借阅区约有藏书14.5万册，最新的图书和杂志则可以在书店购买。大楼三层设有安静阅读区和自习室，四层则为轻松阅读区。轻松阅读区为人们打造了一个“像家一样”的阅读环境，幼童可以在此玩耍，读者可以出声阅读。很多父母在这里为孩子朗读绘本，享受读书的乐趣。

藤井勇表示，图书馆的运营理念是包容尽可能多的人群，让任何年龄层的市民都能获得阅读带来的精神愉悦。走在高梁市图书馆内，人性化设计随处可见。图书馆设有母婴室，为儿童安装了专用马桶。为方便老年读者，图书馆内常备老花镜，并专门购置了字体较大的书籍。为照顾行动不便人群的需要，馆内准备了轮椅，还为视觉障碍人士安装了特殊的阅读设备。

高梁市图书馆全年无休，每天早9时至晚9时开放，持有身份证、驾照等证件的民众都能免费办理借书卡。每位读者一次最多可借阅20本图书和3张光盘，借阅期最长可达1个月之久。图书馆为行动不便人士开设了快递服务，将他们借阅的书籍免费送到家。考虑到一些民众居住地较远，图书馆在市内19个主要地点设置了自动还书机，还设立了移动图书车。图书车每月两次到该市30多个指定地点，让人们在家门口就能借阅书籍。

高梁市图书馆还积极举办各类活动。CCC公司派驻高梁市图书馆的负责人宫地康志表示，“希望能把图书馆打造成高梁市的文化中心。”2019年，图书馆共举办了196场文化艺术类活动，包括读书会、知识讲座、手工体验会、展览等，共吸引了5500多人次参加。

图书馆开辟了当地非物质文化遗产展区，并广泛收集与冈山县和高梁市相关的图书。此外，图书馆还不定期举办从高梁市走出的名人展览。在四层露台，人们可以俯瞰高梁市市貌和当地风景名胜。藤井勇告诉记者，“希望这些举措能让孩子们在这里读书时，记住故乡的样子，不管走到多远，都能常回来看看。”

便利的借阅设施和多彩的文化活动让图书馆赢得了当地民众的好评，也吸引了不少来自外地的读者。据统计，2019年，图书馆的来馆人数超过56.5万人次，约九成读者对高梁市图书馆的服务感到满意。来到图书馆的民众越来越多，为当地交通、餐饮等领域带来了大量收入，每年给当地间接带来总值约14亿日元的经济效益。

2020年8月10日，当地高二学生大江由佳和田井美里一同成为图书馆的第二百万名幸运入馆者。藤井勇向她们送上了纪念品和鲜花，让两人倍感温暖。在她们看来，高梁市图书馆在提供良好的读书学习环境的同时，还兼具休闲社交等功能，是充满魅力的场所。如今，图书馆运营良好，让藤井勇感到自豪，“能够在这里工作，我很幸福！”

（本报东京电）

巴西国家图书馆

守护国家的历史文化记忆

本报驻巴西记者 朱东君

巴西国家图书馆位于里约热内卢老城区。图书馆建筑融合了新古典主义和新艺术派等多种风格，外观古朴典雅。2020年10月，图书馆迎来了210岁生日。作为拉美地区最大的图书馆和巴西最古老的文化机构，在两个多世纪的时间里，图书馆见证着巴西的历史变迁，守护着国家的历史文化记忆。

在成立早期，图书馆主要通过购买和接受捐赠等方式丰富藏品。如今，根据法律规定，巴西全国的所有出版物都要向国家图书馆提供一份副本。图书馆以这种方式对国家知识产品进行注册、保管和传播。现在，图书馆馆藏超过1100万件，包括书籍、报刊、手稿、地图、文件、画作、照片和音像制品等。馆藏中，不乏具有重大历史价值的珍品，其中最古老的一份手稿源自11世纪。

近年来，图书馆不断完善设施，为藏品提供更好的储存条件。图书馆设有纸张修复和保护实验室以及装订工作室，对珍贵藏品进行专业保存、复原、清洁和装订等。2018年，图书馆完成了史上最大规模的整修工作，复原了建筑外墙的原始色彩，还修复了墙体装饰元素和全部285扇窗户。图书馆玻璃特意增加了防紫外线功能，保护馆藏免受光照影响，并提升内部环境舒适度。

为更好实现馆藏的全民共享，图书馆于2006年创建了“数字国家图书馆”（简称“数字馆”）。为此，图书馆设立了数字化实验室，由一支约30人的专业团队负责对藏品进行高、中、低3种画质的数字化处理，以适应图书馆馆藏、出版物印刷和网上展示的不同需求。民众无需注册，只需点击图书馆官方网站的相关链接进入数字馆，即可免费查看里面的所有内容。如今，数字馆的馆藏已超过210万件。

路易莎·阿马多尔是巴西帕拉联邦大学的历史学博士。在博士论文写作期间，她几乎每天都访问数字馆，查阅馆中19世纪末至20世纪初的数字报刊素材。阿马多尔表示，“只要输入关键词，我就能检索到所需年代的所有相关新闻。如果没有这一功能，寻找资料的过程无异于大海捞针，我的研究也很难如期完成。”

参与数字馆建设的维尼修斯·马丁斯介绍道，在选择将哪些馆藏进行数字化处理时，团队会考虑到其珍稀程度、是否为公众所关注等多种因素。“国家图书馆的职责就是保存并向民众展示巴西的文化遗产和国家记忆。”

此外，图书馆还通过举办展览等文化活动，向民众讲述国家历史。2002年起，图书馆开辟了超过600平方米的文化空间，专门用于策展。2015年，为纪念里约热内卢迎来建城450周年，图书馆策划了“里约热内卢450年：未来的历史”展览，通过版画、插图、地图、照片、漫画、信件和乐谱等200多件展品，展现不同时代里约热内卢的风光建筑、居民的生活百态等。

图书馆还尝试用多媒体手段丰富展览形式。2018年，图书馆举办了一场展示1808年至1818年巴西风貌的展览。除了在文化空间的常规展示，在公共区域，图书馆还安装了多媒体装置，通过投影展现巴西具有历史意义的瞬间。

在举办实体展的同时，图书馆还利用数字馆免费开放线上展览。1880年，为纪念葡萄牙诗人路易斯·德·卡蒙斯逝世300周年，图书馆曾举办建馆以来的首场展览。如今，数字馆中仍保留着当年印刷的展览目录，访问者可以看到当时近500件展品的详细介绍。图书馆将近年来举办的一些重要展览都以这种方式在数字馆中保存。人们得以跨越时间和空间的限制，随时欣赏珍贵藏品。

巴西国家图书馆的多种创新举措吸引着越来越多的民众来访。巴西国家图书馆基金会执行董事玛丽亚·马克斯告诉记者，“在巴西的发展历程中，国家图书馆扮演了重要角色。我们希望民众能通过了解国家历史，增强认同感。”

（本报里约热内卢电）

泰国创意与设计中心图书馆

传播艺术和设计知识

本报驻泰国记者 赵益普

在泰国曼谷湄南河东岸，有一座特殊的设计艺术类图书馆——泰国创意与设计中心图书馆。该图书馆于2017年5月启用，隶属于泰国创意与设计中心（简称“TCDC”）。TCDC图书馆的建筑原为曼谷邮政总局，已有约80年历史。如今的建筑外观保留了旧大楼的古朴风格，内部设计则利用黑白交织的线条、极具科技感的半透明材料打造出简约的现代感风格。

TCDC图书馆以传播艺术和设计知识、培养艺术和设计人才为己任。凭借丰富的艺术类藏书、多样的人文活动，这座主题独特的图书馆已成为曼谷的地标性建筑，吸引着泰国各地乃至世界各国的访客。

TCDC图书馆总面积超过9000平方米，大楼的3层和4层是图书馆核心区。这里共有超过1.8万本全球主流艺术设计类书籍和杂志，其中一些杂志图书馆从创刊号开始就有收藏。在这两层区域，图书馆为读者设立了阅读区和开放式工作间。

除了大量设计类书籍杂志，图书馆还为来访者设立了专门的材料体验区和展览区域。图书馆二层设置了亚洲最大的材料馆。在这个1000多平方米的展室内，约2000种布料、木材等原材料样本分门别类进行展示。人们在此可以看到生活中大部分物品的设计原料。在一层，工作人员开辟了泰国当代材料艺术展室，泰国青年艺术家或艺术专业的学生可租用这里的场地举办作品展。此外，图书馆还会在这里不定期举办艺术类讲座、培训等活动，为设计专业人士和爱好者提供了交流学习的机会。

泰国艺术大学设计艺术学院的学生南塔瓦告诉本报记者，由于学生办理年卡仅需600泰铢（1元人民币约合4.6泰铢），他经常来图书馆借阅图书。在TCDC图书馆，他总能看到各个年龄段的来访者。“对于艺术的热爱不分年龄。对艺术和设计爱好者而言，这里是一座真正的设计素材宝库。”

（本报曼谷电）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年01月08日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)