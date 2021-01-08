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美国国会确认拜登当选总统　暴力冲击国会令国际社会震惊

邓仙来、孙丁、刘品然、聂晓阳、徐永春、叶心可、赵旭、尚昊、和苗、林晶、郭春菊、宋宇、任芊、李奥、夏晨
2021年01月08日02:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月7日电 综合新华社驻外记者消息报道：美国东部时间7日凌晨，历时近15个小时的美国国会联席会议确认，拜登赢得306张选举人票，当选下一任美国总统。会议期间，部分示威者暴力冲进国会大厦导致国会一度休会，震惊国际社会。

　　美国国会参众两院6日下午召开联席会议，统计并认证2020年美国总统选举各州选举人团计票结果。会议开始后不久，部分聚集在国会大厦附近的示威者冲进国会大厦。议员随即被疏散，国会休会。华盛顿哥伦比亚特区警察局代理局长罗伯特·康蒂6日晚举行新闻发布会说，暴力冲击已造成4人死亡，至少14名警察受伤，52名示威者被逮捕。

　　警方对国会大厦内部实施清场后，联席会议于6日20时恢复。在完成全部50个州的计票结果认证后，以参议院议长身份主持会议的副总统彭斯宣布，拜登当选美国第46任总统，哈里斯当选副总统。

　　美国总统特朗普7日凌晨发表声明说，尽管不同意总统选举结果，但定于1月20日的政权交接将有序进行。

　　华盛顿市长缪里尔·鲍泽宣布，由于部分示威者可能将暴力示威持续至20日当选总统拜登就职，华盛顿公共紧急状态将延长15天。此前华盛顿已宣布于当地时间6日18时至7日6时实施宵禁。华盛顿哥伦比亚特区已部署国民警卫队力量应对骚乱。

　　目前在世的历任美国前总统都对示威者暴力冲击国会大厦表示谴责。奥巴马认为，这是“对美国的玷污和侮辱”。克林顿谴责暴力冲击是对美国国会和这个国家“史无前例的攻击”。现年96岁的卡特说，他对今天所发生的一切感到“困扰”，这是一场“国家悲剧”。小布什说，自选举以来，他对一些政治领导人的鲁莽行为，对美国制度、传统和法治的缺乏尊重感到震惊。

　　暴力冲击国会事件发生后，一些国家对此表示震惊和谴责，呼吁美国实现政权有序交接。

　　以色列总理办公室7日发表声明说，以总理内塔尼亚胡当日会见美国财政部长姆努钦时对媒体表示，美国国会遭受冲击的暴行是一种可耻的行为，必须予以强烈谴责，违法和暴力与美以人民所珍视的价值观相悖。

　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼7日发表电视讲话说，暴力冲击美国国会事件“暴露西方民主的脆弱”，希望美国新政府能从此事件中吸取教训。

　　俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃指出，美国的选举系统陈旧，不满足现代的民主标准，这在很大程度上造成了美国社会如今的分裂。

　　印度总理莫迪对在华盛顿发生的暴力行为“感到难过”，呼吁美方继续有序和平地移交权力。

　　泰国外交部发言人塔尼·桑拉表示对在美国国会发生的暴力事件“感到难过”，希望法律和秩序可以获胜，权力移交能按计划进行。

　　丹麦首相弗雷泽里克森、爱沙尼亚总理拉塔斯、法国总统马克龙、瑞典首相勒文、意大利总理孔特等也以不同方式对美国国会遭暴力冲击表示关注，谴责暴力行径的同时呼吁美国尽快恢复和平秩序。（参与记者：邓仙来、孙丁、刘品然、聂晓阳、徐永春、叶心可、赵旭、尚昊、和苗、林晶、郭春菊、宋宇、任芊、李奥、夏晨）

(责编：曹昆)

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